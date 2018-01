Los trucos jugando al billar de un niÃ±o de once aÃ±os (y que tÃº no eres capaz de imitar)

Little Big Show Los trucos jugando al billar de un niño de once años (y que tú no eres capaz de imitar) Pelayó obnubiló al público por su maestría y habilidad con los tacos de billar

Pelayo empezó a jugar al billar con dos años y con once ya es subcampeón de España - TELECINCO ABC PLAY 05/01/2018 a las 23:19 Actualizado 05/01/2018 a las 23:19

Little Big Show Este viernes tenía lugar el último de los episodios de «Little Big Show», un talent show infantil que ha sido la apuesta de Telecinco para la noche de los viernes tras el final de La Voz. Presentando por Carlos Sobera, el programa muestra las nada comunes habilidades de múltiples niños en las más diversas áreas: baile, deportes, cultura general, billar... El talent show está pasando bastante desapercibido en la parrilla televisiva, con unas cuotas de audiencia que andan rondando la humilde cifra del 9%. Se trata, de este modo, del segundo fracaso de Sobera en pocos meses, tras los pésimos resultados cosechados por The wall. Resulta difícil de creer la prodigiosa destreza que pueden llegar a tener unos niños que apenas llegan a los diez años de edad. Primero llegó Juan Felipe, un engolado crío que apenas le llegaba a Sobera a las rodillas, vestido de pajarita y con su cara de sabihondo. La apariencia no mentía, pues el pequeño tiene un privilegiado cerebro en el que caben todas las capitales del mundo y las respuestas a las más rebuscadas preguntas que le hizo el presentador, recordando su época en ¿Quién quiere ser millonario? Acto seguido hizo acto de presencia una pareja de niñas, Idaira e Izan, que pronto dejaron al público obnibulado con su flexibilidad y su ritmo. Las niñas son campeonas de España de fit kid, una disciplina similar a la gimnasia artística en la que se encadenan coreografías y piruetas de todo tipo. Vestidas con una equipación negra y naranja, demostraron que no por ser niñas son menores sus habilidades deportivas. ¡Así se mueven los campeones de España de fit kid, Idaira e Izan! #LittleBigShowReyeshttps://t.co/8Uw78ASHnApic.twitter.com/eyr1KMEa8H — Little Big Show (@LittleBigShowT5) 5 de enero de 2018 Uno de los momentos más increíbles de la noche nos lo brindó la hipnotizante destreza de Pelayo con los tacos de billar. Este gijonés de solamente once años, empezó jugar al snooker a los dos años y actualmente ostenta el título de subcampeón de España. Uno de los graves defectos del programa es el escaso tiempo que le deja a cada concursante para mostrar su talento, pues en el caso de este niño se quedaba corto. Sus birguerías con el taco dejaron estupefacto a Sobera, que no dudó en profetizar que acabaría convirtiéndose en el campeón del mundo de este deporte. ¡Así de bien lo hace el futuro campeón de España de snooker! #LittleBigShowReyeshttps://t.co/8Uw78ASHnApic.twitter.com/rLGupwsGQ9 — Little Big Show (@LittleBigShowT5) 5 de enero de 2018