Masajes y brujas: el delirante método de un «rey de barrio» para superar un bajón

26/01/2018 a las 00:06 Actualizado 26/01/2018 a las 00:12

«Los Reyes del Barrio» empiezan a surcar fronteras. Al menos lo intentan. Pero en este programa, los más «top top top» fueron los Salamanca Style. ¿Qué harías si tienes un mal día? Pues Javi primero intentó quitarse la mala energía con un masaje de lujo, tailandés concretamente. Todo esto con Fede como acompañante, quien, además de no pagar nada, no quería saber nada de los problemas de Javi. ¡Viva la amistad!

Javi decidió que el masaje no era efectivo. Entonces, le llegó un mensaje de su madre con una peculiar sugerencia, que acudiera a la bruja de confianza de los Martín Pau y la persona que mejor puede ayudar a Javi a encontrar la inspiración para diseñar su colección de zapatos. No irán solos. A esta visita les acompañan Pilar y Ángela, la madre y abuela de Javi y el mejor apoyo del diseñador de zapatos. «Quiero saber del amor y trabajo», le decía nada más entrar a la consulta, mientras Fede flipaba. La bruja intentó averiguar por qué le gustaban tanto los zapatos: «Eras tan pobre que no podías permitirte ninguno». Además, le aseguraron que le venían «noticias muy buenas y muy pronto», unas noticias que celebraron en su suite una auténtica fiesta de pijamas al más puro estilo barrio de Salamanca, camarero particular incluido, además de lujo, glamur y juego.

Gabi, Nohe y Paula, las Moraleja Girls, comienzan su viaje a Las Vegas. Después de casi perder el avión por culpa de Gabi, las tres amigas llegaron a la capital mundial del juego dispuestas a descubrir el hotel donde se hospedan las Kardashian… y ellas. Por la noche, para celebrar el 21 cumpleaños de Nohe, Denisa, su madre, las ha invitado a una cena de lujo con regalos de primera. Las acompañarán familiares y amigas, todas ellas muy «top top top». La guinda la pondrán los regalos que recibe.

Los Burjassot Flow realizaron su habitual ronda por el barrio de las 613. Nyno, Moro Juan, Primo Paco y Scorpio visitaron el taller de su amigo Fran, donde se enredaron un poco. Después de una partida de gimlet, el juego de cartas propio de allí y del que solo ellos conocen las normas, tocó un poco de rap con los amigos de la calle. Pero, en plena fiesta, Nyno recibió una llamada de su representante que le cambiará la vida: una colaboración musical en Miami con un artista secreto. Su gran sueño se puede hacer realidad.

Los Raval Queens pasean por el barrio para que Duna cumpla con sus obligaciones de Instagramer, es decir, ir al corazón del Raval para fotografiarse. Evans, por su parte, no pierde el tiempo y da una lección de estilo de «cómo ligar con un italiano». Pero lo más importante es pedirle a Tony, su amigo y fotógrafo de cabecera, que le ayude a lograr su objetivo de ser chica de portada. Nerviosa al ver que su sueño va tomando forma, Duna, adicta a los cambios de look, acudió a su peluquería preferida para comenzar su cambio de imagen.