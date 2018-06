«De mayor quiero ser...» como Almudena Cid, Carme Chaparro y Vicky Martín Berrocal

Actualizado 02/06/2018 a las 01:51

En 1967, Marvin Gaye y Tammi Terrell cantaban «No hay montaña lo suficientemente alta, no hay valle lo suficientemente profundo, no hay río lo suficientemente ancho que me impida llegar hasta ti». Alñgo parecido sucede con los sueños de las niñas protagonistas de «De mayor quiero ser...», un nuevo programa que llega este sábado (13.00 horas) a Divinity. Se trata de una serie de cuatro programas producido por la Fábrica de la tele con el objetivo de inspirar a la nueva generación de niñas. El formato se basa en la campaña «Tú puedes ser lo que quieras» de Barbie y busca que las niñas tomen conciencia de su potencial y descubran que no existen barreras.

Para Óscar Cornejo, productor ejecutivo este proyecto es diferente. «Hemos trabajado con niñas que no querían salir en la televisión como sucede con otros. Ellas venían a contar sus sueños. Los tres casos nos han conmovido especialmente», afirma. te Ruth Henríquez, directora de marketig de Mattel, aseguró que el propósito de Barbie desde su creación ha sido «desarrollar la creatividad de las niñas a través del juego e inspirarlas a imaginarse lo que pueden llegar a ser». «Este programa nos permite ir más allá y mostrarles referentes femeninos que han conseguido destacar en sus áreas profesionales», subraya. Estas mujeres son Almudena Cid, Carme Chaparro y Vicky Martín Berrocal. Ellas tres compartirán con tres pequeñas su experiencia profesional, sus sueños cuando eran niñas y las animarán a que sean lo que ellas quieran ser.

Almudena Cid, única deportista española que ha disputado cuatro finales olímpicas de gimnasia rítmica, compartirá «momentos memorables, mágicos» con la pequeña Nohara, una niña que sueña como ella con ser gimnasta. Por su parte, Vicky Martín Berrocal, empresaria de moda con dos marcas propias, ha compartido sus experiencias con Carmen, una pequeña que como ella misma comenta «quiere ser empresaria como su madre». «Es una gran responsabilidad llevarla a mi mundo y al mismo tiempo compartir el suyo», sostiene Vicky Martín Berrocal. Por último, Carme Chaparro, presentadora de Informativos en Mediaset y escritora galardonada con el Premio Primavera de Novela 2017, ha ayudado a Marta, que quiere ser escritora. «Esta experiencia me hizo sentir pequeña como lo soy cuando estoy con mis hijas. El programa me ha dado la oportunidad para decirles a las niñas que pueden ser lo que ellas quieran en la vida y para mostrarles ejemplos de mujeres que lo han conseguido, así tendrán un espejo en el que mirarse», concluye.