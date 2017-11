Albert Rivera, en Â«Mi casa es la tuyaÂ»: Â«Lo que ha unido Puigdemont que no lo separe nadieÂ»

29/11/2017 a las 20:18 Actualizado 29/11/2017 a las 20:18

Barcelona será la ciudad a la que Bertín Osborne viajará para entrevistar a dos políticos en el nuevo programa de «Mi casa es la tuya» (Telecinco, 22.00): Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos y jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña, y Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista de Cataluña.

«Recibo el odio y el cariño más espectacular todo diariamente», confiesa duramente Inés Arrimadas, la primera invitada del programa. La presidenta del Grupo de Ciutadans hablará de sus raíces jerezanas, de su infancia siendo la menor de cinco hermanos y su pasión por el fútbol y por Pep Guardiola. «Llevaba la carpeta al colegio con fotos de Guardiola...», confiesa Arrimadas, mientras puntualiza que prefiera su faceta de futbolista o de entrenador. También se referirá a su vínculo con Cataluña y su interés por estudiar catalán desde pequeña. Además, relatará cómo se produjo su llegada a la política, un universo por el que nunca sintió interés hasta que acudió a un mitin de Ciudadanos, entre otros asuntos.

En la cocina fusionará sus raíces andaluzas y su sentimiento catalán preparando salmorejo y butifarra con alubias. A la comida se incorporará Albert Rivera al quien asegura «no ver como un jefe». Además, el presidente de Ciudadanos se tomará una licencia para buscar el lado positivo de la crisis catalana: «No he visto a los españoles tan unidos como ahora. Después del gol de Iniesta, Puidgment... Lo que ha unido Puigdemont que no lo separe nadie». También intervendrá Xavier, marido de Inés, a través de videoconferencia para desvelar cómo se enamoraron a pesar de pertenecer a partidos diferentes.

Para la cena, Bertín recibirá la visita de Miquel Iceta, que contará cómo vivió una infancia marcada por la religión, de la que se alejó en su adolescencia cuando entró en conflicto con su homosexualidad. El líder del Partido Socialista de Cataluña se referirá a su trayectoria política desde sus inicios hasta el momento actual. «Un tipo bajito, gordito, que es gay... Yo no me pensaba como candidato. Nunca», confiesa. También, hablará del baile que protagonizó durante la última campaña electoral, una anécdota que dio mucho que hablar: «Iceta en ‘modo mitin’ es otro Iceta. Cuando mi madre lo ve, me dice ‘¿por qué gritas?’». Pero también aportará cómo está viviendo la situación por la que atraviesa Cataluña: «Tener que abandonar un hemiciclo en el momento de una votación para mi es tremendo. Es lo contrario por lo que toda la vida he luchado».

En la cocina, demostrará sus dotes culinarias al preparar una esqueixada de bacalao que degustarán acompañados por Nuria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y un gran apoyo para Iceta.

El programa contará también con el testimonio de personas cercanas a los invitados que ayudarán a completar su relato. En el caso de Inés Arrimadas participarán su hermana Marina y Francesc Carreras, miembro fundador de Ciudadanos. Para hablar de Miquel Iceta intervendrán el expresident José Montilla, la política Manuela de Madre y Francisco Andreu, amigo de infancia de Iceta.