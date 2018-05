El momento más caradura de Hugo Silva

Actualizado 30/05/2018 a las 22:36

Los actores Hugo Silva y Pepón Nieto llegaron al plató de «El Hormiguero» para hablar de su nueva película: «El Intercambio», el largometraje escrito y dirigido por Ignacio Nacho y que se estrena el próximo 1 de junio. «Va de espías con mandanga», dijo entre risas Pepón Nieto. «Es una pareja que para celebrar su aniversario decide hacer un intercambio de pareja y lo que empieza como una idea para oxigenar la relación, termina regular», continuó.

A priori, Pepón se llevaba la mejor parte al conseguir hacer ese intercambio –«sufre más que un chino en humor amarillo»–, pero es finalmente Mara Guil quien se lleva lo mejor. «Es más humano que el prota de '50 sombras de Grey'. Es asquerosamente perfecto porque encima es buena persona. Es asqueroso», contó Hugo Silva. Para este papel, tuvo que aprender algo que él pensaba que ya sabía hacer: bailar sexy. «Yo creía que sabía, pero no», confesó.

Para que veáis que sí que lo pasó mal Pepón Nieto durante la grabación, su personaje intercambió a su pareja para terminar con Domina (Rossy de Palma). «Daba muchísimo miedo. Para disimularno nos dsifrazamos y terminó ella vestida de legionaria y yo de cabra de la Legión. Además de pasar mucho calor, fue dura. El director le tuvo que decirle un par de veces que parara un poquito», recordó.

Además de hablar de la película, los actores también hablaron de cómo es ser un actor reconocido. «No vas a casting abierto, pero sí que vamos a pruebas. Para ver cómo funcionas tú o cómo te entiendes el director. Ya no es como antes que sabía que cada casting dependía de que pagara el alquiler o no. Ahora, son más encuentros de trabajo», contó Nieto.

Pero no siempre fue así. «Aún recuerdo el momento en el que más cara le eché a una audición. Fue en 'Agallas', con ella fue una de las primeras veces que vine al programa. Me acerqué y dije: 'mira, yo quiero hacer esta película así que, si al final os parece, yo voy a moverlo todo para hacerla'. Y no tenía nada que mover, pero me lo dieron», recordó Hugo Silva entre risas.

Esta comedia, donde también podremos ver aNatalia Roig, Salva Reina y Paco Tous, narra las peripecias de un matrimonio que, como regalo por su décimo quinto aniversario, se atreven a hacer un intercambio de parejas. Lo que en un principio se planteaba como una noche de juego, desinhibición y revitalización, se convierte en un enredo cuando el marido descubre que los compañeros de juego no son quienes decían ser.