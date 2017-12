Nuria Roca: Â«Estoy absolutamente agradecida a TV3 por mi despidoÂ»

11/12/2017 a las 09:54 Actualizado 11/12/2017 a las 09:54

La fiebre romántica invade la parrilla. Sobre todo la de Mediaset, a la caza del amor en programas de citas como «First dates» o «Mujeres y hombres y viceversa». Cuando una fórmula funciona, lo mejor que pueden hacer las cadenas es explotarla. O al menos diversificarla, para que no sufra por agotamiento. Atentos a esta moda ya asentada, Cuatro alimenta a partir de mañana (15.45) aún más la competencia con una apuesta que pretende revitalizar el formato.

Con «Singles XD», donde cinco jóvenes se dejarán conquistar en directo desde un plató que recrea un piso moderno, el canal rojo integra a los millennials en la aventura romántica del medio catódico. «Es la última versión de un programa con el amor como telón de fondo, con todas las novedades que le puede imprimir esta generación: la actualidad, la inmediatez, la forma de relacionarse…», cuenta a ABC la presentadora del dating show Nuria Roca.

A pesar de reinventar el formato con chicos y chicas jóvenes, hay algo que no cambia: «Las citas siguen siendo las de siempre, no hay filtros, uno se mira a los ojos, hay química o no la hay. Todo sigue siendo auténtico», reflexiona la valenciana, «el nexo de unión entre el espectador y los solteros».

Los «singles» recibirán visitas diarias de los candidatos, y después de una primera toma de contacto elegirán a dos conquistadores, con los que tendrán citas «que pueden ser desde tomar un café a tirarse por una montaña rusa», cuenta Roca sobre «Singles XD».

Una apuesta arriesgada

Este lavado de cara a los clásicos espacios de citas recogerá en la sobremesa el testigo de «Dani&Flo», que pasará a emitirse a continuación. «El horario es complicado, pero este formato puede cautivar. Sabemos que lo que tenemos enfrente está muy consolidado, pero vamos a ir poco a poco. Llegamos pidiendo permiso y ojalá nos hagamos hueco», reconoce la presentadora.

«Mi papel es repartir juego entre ellos, escucharles. Estoy abierta a que me pidan consejo o aportarles algo que por la edad he vivido», explica. Experiencia no le falta tras más de dos décadas frente a las cámaras. Con una amplia variedad de formatos en su larga trayectoria profesional, entre ellos grandes espacios como «Factor X» y «La isla de los famosos», la valenciana vuelve al entretenimiento después de que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales decidiese prescindir de ella, «de forma abrupta y torpe», en TV3. Allí presentaba antes de la crispación separatista el programa «A toda pantalla». «Estoy absolutamente agradecida a ese despido porque si seguía no iba a hacer televisión, que es lo que quiero», confiesa Roca.

Tampoco anda escasa de experiencia en el amor, con libros como «Sexualmente» y una relación de veinte años a su espalda, garantía suficiente para compartir ciertos consejos con los solteros del programa. «Nunca doy por sentadas las cosas. Todo lo que hago siempre ha tenido para mí un carácter de provisionalidad, de que te tienes que trabajar la relación día a día», asegura, pese a reconocer que todavía existe un tabú que impide romper el silencio entre parejas: «Muchas veces las relaciones se dan por sentadas, no se cuestionan y luego pasa lo que pasa. La gente se sorprende de que una relación se rompa; igual no han hablado previamente», matiza.