Nuria Roca regresa a Cuatro tras su polÃ©mica marcha de TV3

01/12/2017 a las 14:37 Actualizado 01/12/2017 a las 14:45

Nuria Roca tiene nuevo proyecto en televisión tras su polémica marcha de «A toda pantalla», el magacín matinal de TV3, del que, tal y como ella misma explicó, fue despedida por burofax. Sin embargo, la veterana presentadora ha estado muy poco tiempo parada. Vuelve a Mediaset para ponerse al frente de «Singles XD», un nuevo formato de búsqueda de pareja «nuevo, diferente, diario y en directo», anunció en su cuenta de Twitter, aunque posteriormente borró el mensaje. «Reeencontrarme con tantos compañeros y volver a hacer tele donde más la he disfrutado», añade. De momento, la cadena no ha comunicado oficialmente la noticia.

La presentadora valenciana debutó de la mano de Chicho Ibáñez Serrador en el programa «Waku Waku» en 1998. «Factor X», «Tienes Talento», «La Isla de los famosos», «El Gran Quiz» o «Perdidos en la tribu» y «Fantastic Dúo» son algunos de los programas destacados en su larga trayectoria profesional, además del citado «A toda pantalla» de TV3. «Creo que la decisión de la Corporació, que además no iba acorde con la dirección de la cadena, evidentemente ha tenido en cuenta cuando no eres de la cuerda», recalca, sin entrar a valorar plenamente si existe censura o no en la televisión pública catalana en una entrevista concedida a «el Mundo».

¿Qué es «Singles XD»?

El objetivo del nuevo programa de Cuatro es reunir a gente para que hagan nuevos amigos y junto a ellos buscar el amor. El formato busca solteros de entre 20 y 35 años «dispuestos a compartir sus tardes para conocer a gente interesante, con gustos y aficiones similares», explica la convocatoria de casting de Cuatro, disponible ya en su web. «Jóvenes de hoy en día, atractivos, formados y preparados para comerse el mundo. Gente que ame la libertad, que viva el momento, disfrutones y disfrutonas de la vida que tengan ganas de compartir su día a día y mostrar cómo se desenvuelven en sus relaciones», añaden.