Â¡Ya es oficial! Alfred y Amaia dejan de esconderse en Â«OT 2017Â»

12/12/2017

Por fin, ha llegado el momento que todos estábamos esperando de esta edición de «Operación Triunfo». Alfred y Amaia han dejado de esconderse (porque estamos convencidos de que no es su primer beso). La tensión que había entre ambos era más que evidente desde el primer momento aunque se hizo público con su actuación «City Of Stars», de la película «La La Land»; pero hemos tenido que esperar hasta la mañana del martes 12 de diciembre para ver ese beso. Rápido, corto y mientras se escuchaba «Across the universe». Alfred consiguió «robarle» un beso a Amaia, quien se enmascaraba en su timidez.

¿Cuándo ha ocurrido? Fue tras el repaso de la gala 7 justo antes de que los concursantes empezaran a ensayar sus nuevas canciones (que, por cierto, esta semana todos los triunfitos actuarán en solitario). Amaia y Alfred estaban en el aula escuchando la grabación de sus canciones del último disco del talent. Solos. Mientras, sus compañeros estaban casi todo en el salón.

Ya podemos dar por concluidas las teorías que decían que Amaia le había hecho «la cobra» a Alfred durante la interpretación de «City of Stars» o mientras cantaban «Escondidos» en el chat posterior a la gala de «OT 2017» de la pasada semana. Alfred se vino tan arriba tras la valoración de Bustamante durante la gala (le dijo que llevaba un crooner dentro y que su swing era más viejo que él) quiso acercar posturas con Amaia, todavía más, y dar un paso más allá del simple e inocente coqueteo que ambos pasean por la Academia de Operación Triunfo.

