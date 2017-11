Alfred, favorito por su emotivo homenaje a Salvador Sobral

21/11/2017 a las 00:48 Actualizado 21/11/2017 a las 01:20

Operación Triunfo alcanza ya la cuarta gala en pleno estado de forma. Los concursantes no cesan de mejorar sus actuaciones semana tras semana, y parece que la Academia ha contribuido a afilar sus talentos. En la última gala, Amaia y Alfred firmaron una soberbia actuación, cantando a dúo una versión de «City of stars» que ya suma más de millón y medio de visitas en Youtube.

«Eres tú», de Mocedades, fue la canción elegida para estrenar la noche en la actuación grupal de los concursantes. Cepeda y Thalía, los nominados de la gala anterior, se jugaban con su actuación la permanenia en el programa. Él escogió para la ocasión «Dancing on my own», de Calum Scott, una de sus canciones favoritas mientras que ella se decidió por «Cenizas», de Malú. El jurado, aunque satisfecho con las dos actuaciones, se mostró más entusiasmado con la interpretación de Malú: «La tenacidad y la ilusión que yo te he visto hacía muchos años que no la veía en nadie», le dijo Mónica Naranjo.

Todavía les quedaba a Cepeda y Thalía enfrentarse a otra «prueba», pues sus respectivos familiares aparecieron en plató cuando terminaron de cantar. Thalía no pudo contener su euforia y se puso a dar chillidos por el escenario, dejándose llevar por la emoción.

Tras la ronda de los nominados llegó el turno del resto de actuaciones. Amaia y Aitana, que en pocas semanas ya se han convertido en dos de las concursantes más queridas por el público, demostraron lo mucho que habían aprovechado los ensayos de estos días. Su sentida interpretación de «Con las ganas», de Zahara, emocionó a todo el público y se ganó grandes alabanzas del jurado. «Poco más tengo que añadir a lo que hemos visto en el escenario. La perfección es complicado que exista pero podéis estar orgullosas porque creo que Zahara ha disfrutado mucho y ese es el máximo premio», les dijo Manuel Martos cuando bajaron del escenario.

Nerea y Agoney fue la segunda pareja de la noche, y llegaba a la gala con una suerte bien distinta de la anterior. Habían pasado una semana llena de complicaciones, de ensayos fallidos...La canción que les había tocado, «Symphony», era ciertamente una de las más difíciles de la noche. A pesar de ello, su actuación fue brillante y muy bien acogida por los jueces.

Miriam, la protagonista de la polémica de esta semana tras llamar «baboso» a su compañero Alfred, se arriesgó a cantar en solitario «La media vuelta», con no demasiada fortuna. De entre los miembros del jurado, Joe fue especialmente duro con la gallega: «Ni tú has ayudado a la canción ni la canción a ti».

La actuación más emocionante no llegó hasta casi al final de la gala, cuando Alfred homenajeó al cantante portugués Salvador Sobral, gravamente enfermo, interpretando su «Amar pelos dois». «Sin palabras me he quedado», anunció una Mónica Naranjo que se puso en pie para aplaudir el show. «Delicioso, Alfred, delicioso», fueron las palabras de Alejandro. No solamente el jurado quedó admirado con su número, sino que también el público apreció su talento. Los telespectadores lo eligieron como favorito de la gala, con Amaia y Aitana por detrás.

El voto de más de medio millón de espectadores fue firma en su veredicto: el 69% del voto popular decidió que Cepeda siguiese en la Academia. Por segunda vez en la noche, a Thalía le pudo la emoción y rompió a llorar desconsoladamente tras conocer que debía abandonar la casa. Los dos concursantes que deberán luchar la próxima semana para no irse de la Academia son Marina y Mireia, tras salvarse Ricky y Miriam por el voto de sus compañeros y de la Academia respectivamente.