OT 2017: Más gallos que sorpresas en el especial de Navidad de Operación Triunfo

26/12/2017 a las 11:30 Actualizado 26/12/2017 a las 11:30

El especial de Navidad de Operación Triunfo era el programa más esperado de estas fiestas, pero conocíamos tantos detalles de cómo sería la gala que unía a los concursantes de la primera edición con la última que apenas hubo sorpresas, más allá de los gallos inesperados de algunos triunfitos originales, como Rosa López o Naím Thomas. La gala, que estaba grabada para que lso concursantes pudieran pasar estas fechas tranquilos (tampoco hubo nominaciones), fue el programa más visto de la noche con un 14,7% de share.

El arranque fue el momento más emocionante y esperado por todos: los once participantes de la primera edición que acudieron a la llamada de TVE y todos los de OT17, incluido expulsados, cantaron «Mi música es tu voz», el mítico himno de OT1 que es ya un himno generacional. Ovación del público y pelos de punta en casa (según el termómetro de las redes sociales) que ni el gallo de Rosa López en su parte de la canción pudo eclipsar.

Rosa, Nuria Fergó, Geno, Natalia, Javián, Gisela, Alejandro Parreño, Manu Tenorio, Naim, Verónica y Àlex Casademunt fueron los participantes del OT1 que cuadraron su agenda (más fácil para unos que para otros) para volver a interpretar algunas de las actuaciones históricas del programa. Un ejercicio de nostalgia que arrancó con la sensualidad de Ana Guerra, Mimi –primera expulsada de OT 2017– y las «veteranas» Gisela y Verónica al interpretar «Lady Marmalade» imitando a las estrellas del pop Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, Pink en un vídeo musical de 2001 que es historia del pop.

Dueto de juventud

Otro de los momentos que nos regaló la noche fue la actuación de Aitana, la más joven de esta edición, con Natalia, la benjamina del OT1. Ambas interpretaron «Walking on Sunshine» con un baile espectacular. Natalia, una de las favoritas de la primera edición, no dudó en alabar a su compañera de noche: «Canta muy bien, tiene rollo, es guapa… Me la he pedido para Reyes», dijo entre risas.

Otro de los momentos esperados era la actuación de Alfred, favorito en OT17, con Naím Thomas. Ambos interpretaron con solemnidad y estilo el tema «Adoro». Tan solo un inesperado gallo de Naím ensombreció una actuación muy emocionante.

Sustitución y fallos...

Nadie duda de la entrega de David Bustamante con esta edición de Operación Triunfo, en la que ha sido el invitado estrella en dos ocasiones y fue «padrino» en la gala inaugural, pero una indigestión le ha hecho perderse el «reencuentro» y le tuvo que sustituir Àlex Casademunt. El catalán interpreto con Nerea uno de los temas más recordados de OT1: Vivo por ella. Sin embargo, la actuación fue de las más flojas de la noche, seguramente por el poco tiempo que tuvo Casademunt para ensayar el tema. «No es fácil sustituir a un artistazo como David Bustamante», se disculpó el triunfito.

El peor momento de la noche

La actuación de Raoul, último expulsado de OT 17 y Alejandro Parreño no parecía una de las más esperadas de la gala. Sin embargo, se convirtió en la más comentada en las redes sociales por dos motivos: el primero, el desafortunado atuendo del triunfito de la primera edición, vestido como si fuera un ensayo con un gorro de lana y un jersey negro que contrastaba con el esmoquin rojo de Raoul; y por otro, el salvaje gallo que se le escapó a Parreño en mitad de la canción «Don't Let The Sun Go Down On Me». Fue tan audible y desafortunado que el cantante cortó su parte y tuvo que continuar Raoul.

Amaia y Rosa, las dos Españas

Era la actuación más esperada de la noche: Amaia y Rosa, ambas con el apellido «de España» por el cariño que les tiene el público. Juntas interpretaron «Gracias por la música» en el momento más emocionante de la noche. Rosa López apareció en el que fuera escenario de su consagración con un elegante y sexy top negro mientras que Amaia, que se caracteriza por su inocencia, lucía un recatado mono rosa pastel.

El nuevo himno

Veremos, dentro de 16 años, si los concursantes de este OT 17 son tan recordados como los de OT 1. O si el tema que han compuesto los concursantes de esta edición, «Camina», tiene el recorrido que el famoso «Mi música es tu voz» del año 2001. En cualquier caso, ayer era el estreno oficial del tema compuesto por los concursantes de Operación Triunfo 2017. Todos, expulsados o no, subieron al escenario a interpretar «Camina» con rap de Cepeda incluido.