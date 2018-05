Por qué «Operación Triunfo» no tiene que sacar otro grupo: el fracaso de Fórmula Abierta

Actualizado 29/05/2018 a las 00:25

«Operación Triunfo» ha servido como una gran cantera de artistas de donde han salido consagrados solistas como David Bisbal, actores de teatro musical y algún que otro habitual de la pequeña pantalla como Edurne. Sin embargo, su gran asignatura pendiente: los grupos musicales.

Los rumores apuntan a que la Academia volvió a intentarlo tras la edición de este año «OT 2017». Según estas informaciones, Agoney, Nerea, Raoul y Mimi habrían sido los elegidos para formar una nueva versión de Fórmula Abierta. «Es la primera información, ni yo lo sabía. No es real que haya un grupo al igual que dicen que estoy liado con Raoul y mañana con Nerea... no es cierto. A mí me hace gracia pero mi trabajo es una carrera en solitario», confesaba Agoney a ABC, sorprendido con la idea.

De momento, la idea de replicar a «Fórmula Abierta» queda descartada (menos mal). El grupo formado por Geno, Mireia, Javián y Àlex tuvo un gran éxito: «Te quiero más». Sin embargo, en el segundo disco fue Miguel Ángel Silva, concursante de la segunda edición de «OT», quien sustituyó a Àlex tras su decisiónde comenzar una carrera en solitario.

Hace apenas unas semanas, tal y como anunciaron hace unos meses a través de un comunicado, Fórmula Abierta regresó. Pero, en lugar de ser cuatro, ahora son solo tres. Álex Casademunt, Geno y Javián lanzaron una nueva canción titulada «Sin conexión» a las plataformas digitales con videoclip incluido. Mireia dejó de lado la agrupación por motivos profesionales.

Fórmula Abierta fue el primer grupo que salió de la Academia de «Operación Triunfo», pero no fue el único. Otros triunfitos siguieron sus pasos formando agrupaciones como Lunae, Generación OT o Venus, entre otros.