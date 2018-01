Amaia, protegida por la academia de OperaciÃ³n Triunfo para brillar por encima de sus rivales

18/01/2018 a las 01:38 Actualizado 18/01/2018 a las 01:38

Amaia es la finalista de Operación Triunfo que ha ofrecido un menor rango de estilos musicales en sus actuaciones en las galas. Aitana, Alfred y Miriam, los otros tres ya clasificados, han tenido que defender registros de un espectro más amplio, con mayores salidas arriesgadas de su zona de confort.

Amaia es la candidata favorita para ganar OT 2017. Todos los miembros del jurado le concedieron un 10 como puntuación a su paso por el concurso. Sus rivales hablan sin tapujos de que saldrá vencedora. Algunas de sus actuaciones en las galas tienen millones de visualizaciones en internet; incluso los vídeos de sus improvisaciones al piano o la guitarra, saltando de la música barroca al reguetón. Sin embargo, esa versatilidad no ha tenido el mismo reflejo en las galas.

Los temas cantados por los concursantes los lunes, preparados durante una semana, son impuestos por la academia, a excepción de los nominados, que pueden elegir su propia canción, y de la gala 0, cuando los concursantes la trajeron preparada de casa. Hasta las dos últimas galas, los profesores no habían sacado a Amaia del arco musical del rock y el pop, en sus diferentes variantes y matices, a excepción de una balada romántica tocada al piano a cuatro manos con Alfred.

Estilos musicales de las canciones de Amaia de OT 2017 -LUIS CANO

Justo antes de llegar a esas dos últimas galas, las número diez y once, donde subió al escenario a cantar jazz y soul, Amaia había puesto en pie al jurado con su interpretación deslumbrante de «Shake it out», de Florence and The Machines. El punto de inflexión, según el propio tribunal, que la destapó definitivamente como el diamante en bruto que es, y que, a su vez, coincidió con la decisión de la academia de darle la oportunidad en las sucesivas actuaciones de brillar con nuevos palos al margen del del pop rock donde estaba protegida.

Esa oportunidad, no obstante, no ha servido a la concursante navarra para acercarse en la variedad de registros que el resto de finalistas se han visto obligados a defender gala tras gala para seguir en el programa, con el consiguiente riesgo de fallar.

De los otros tres finalistas, Aitana es la concursante que, después de Amaia, con mayor frecuencia ha permanecido dentro de su zona de confort. Su rango ha cubierto básicamente desde el pop al electropop, con sus diferentes variantes. Etiquetada ya como potencial ídolo de pop adolescente, las canciones impuestas por la academia no han hecho sino fijar esta imagen. No ha sido hasta las últimas actuaciones cuando los profesores le han dado alas para demostrar sus habilidades también con el soul o una balada romántica.

Estilos musicales de las canciones de Aitana de OT 2017 -LUIS CANO

En el lado opuesto de Amaia y Aitana está Miriam, la finalista a quien la academia ha puesto, con la elección de las canciones, en mayores complicaciones para alcanzar la final. La gallega ha subido al escenario para cantar rock, pop, electropop, R&B y baladas. El jurado concedió a Miriam el pase a la final con la segunda puntuación más alta como un premio a su versatilidad, siempre dentro de los estilos musicales cultivados desde el popular programa.

Miriam, no obstante, ha sufrido un desgaste. Es la única finalista que ninguna semana ha sido elegida como la favorita, una distinción que Amaia ha ganado en tres ocasiones, y Aitana y Alfred en dos respectivamente. Y, a su vez, es la finalista, junto a Alfred, que más veces no ha sido salvada por el jurado. Hasta en cuatro ocasiones fueron los compañeros o los profesores quienes decidieron que permaneciera en la academia y evitaron que se enfrentara a la nominación.

Estilos musicales de las canciones de Miriam de OT 2017 -LUIS CANO

Alfred es el otro finalista que mayor número de registros musicales ha estado obligado a defender en el escenario. Una variedad castigada por el jurado, que lo encuentra desubicado en sus momentos rockero o poperos. Aún así, la academia no ha constreñido al catalán a sus estilos mejor dominados —entró a OT 2017 a cantando jazz—, sino que ha puesto a prueba al compositor y multiinstrumentista con un amplio arco de estilos.

Estilos musicales de las canciones de Alfred de OT 2017 -LUIS CANO

A los tres concursantes seleccionados por el jurado —Amaia, Miriam y Alfred— y el elegido por la academia —Aitana—, se unirá un quinto finalista, el más votado por el público entre Agoney y Ana Guerra.