Cepeda se hunde y rompe a llorar en Â«OTÂ»: Â«Igual es que necesito estar fuera yaÂ»

14/12/2017 a las 20:08 Actualizado 14/12/2017 a las 20:08

Solo quedan diez concursantes en la Academia de «Operación Triunfo» y la tensión es cada vez más latente. El papel de favoritos indiscutibles que parecían compartir Alfred y Amaia, la pareja de moda de la televisión española, parece estar sucumbiendo ante Roi o Aitana, que no dejan de trabajar semana a semana para tratar de ganarse un sitio entre los preferidos de la audiencia.

Sin embargo, en contraste con ellos, hay otro concursante que en las primeras semanas partía como favorito pero que en las últimas fechas ha entrado de lleno en la rampa de salida del concurso, que parece no poder abandonar. Se trata de Luis Cepeda, que afronta esta semana su cuarta nominación en las últimas cinco semanas.

En la gala del lunes, la audiencia sentenciará si merece seguir en el concurso por delante de Raoul. De conseguirlo, el aspirante gallego habrá logrado deshacerse de cuatro concursantes, igualando así los registros de Juan Camus en «OT 1» y de la finalista Idaira en «OT 4». A día de hoy, hasta el momento, ha conseguido dejar en el camino a Thalía (gracias al 69% de los votos), Ricky (53%) y Mireya (53%), a falta de saber lo que sucederá con Raoul.

El aspirante gallego, así las cosas, no atraviesa su mejor momento en «Operación Triunfo», y así pudo confirmarse a través del canal en directo que el programa ofrece por streaming a través de Youtube, durante una conversación que el «triunfito» mantuvo con Manu Guix, director musical de la Academia.

«Es mi culpa que la gente se vaya»

Durante la charla con Guix, en una de las salas de ensayos, pudo verse a un Cepeda totalmente derrumbado. «Siento que es mi culpa que la gente se vaya», explicó. «Se va Ricky, y es como que todos sus amigos de aquí están todos en mi contra», continuó el veterano del grupo, de 28 años.

«¿Qué pasa?», le preguntó el director musical tras verle tan decaído. «Que ya me voy la semana que viene», respondió el aspirante. «No voy a tener otra oportunidad de que me deis un tema y defenderlo. Se nota en la gente y en todo», señaló con total convencimiento.

Guix trató de animarle, pero Cepeda continuó retroalimentándose, apoyándose en la actitud «del público». «Igual es que necesito estar fuera ya», dijo. «Me hundo, porque quería tener más oportunidades de que me dierais temas y defenderlos y no puedo. Llevo cinco semanas y cuatro nominaciones. Es imposible que se vea una evolución, trabajo o que me implico. Es que es imposible», recalcó entre lágrimas.

Su profesor siguió tratando de animarle, buscando un posible remedio al conflicto. «La solución es clavarla en la gala. Es lo que tengo tantas ganas de que pase de una vez. Porque por talento, trabajo y esfuerzo te aseguro que no es. Pero necesitamos el buen rendimiento en la gala», sentenció Guix.