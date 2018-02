Amaia Romero y Alfred García: los novios de España

05/02/2018 a las 13:56 Actualizado 05/02/2018 a las 14:00

Amaia Romero: Su arrollador éxito en «OT» trastoca a su familia

«Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan sólo es el final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás», dice la canción «Miedo», del grupo M-Clan, que ha elegido Amaia Romero para despedirse este lunes de «Operación Triunfo» (OT), el concurso que ha catapultado a la fama a esta navarra de 19 años recién cumplidos. En lo profesional le ha permitido aprender con los profesores de La Academia y ha supuesto una ventana para mostrar a todo el país el potencial de una voz y unos conocimientos musicales que Amaia ha cultivado desde pequeñita en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate de Pamplona.

En lo personal, su paso por OT le ha permitido conocer a Alfred, el catalán con el que conectó desde el primer momento y con quien ha fraguado una relación a medio camino entre lo profesional y lo sentimental. La familia de la navarra veía con cierto escepticismo el idilio entre ambos. «Son todavía unos niños», afirmaba la abuela en una entrevista el pasado mes de diciembre. Sin embargo, desde entonces esa relación se ha intensificado. Y parece que eso ha gustado a los españoles. La elección de la pareja como representantes de España en el Festival de Eurovisión, permitirá que la historia de amor continúe más allá.

Amaia ya demostró su calidad artística en «Cántame una canción», en Telecinco, o «El número uno», en Antena 3. Pero entonces era muy pequeña para salir del anonimato. Hizo una pausa, lo retomó años después y voló. Este vuelo ha trastocado, incluso, a su familia. A pesar de que ABC ha intentado ponerse en contacto con ellos, sus familiares han decidido no realizar declaraciones. Se puede ver sus reacciones a través de las redes sociales, donde su primo Gabriel es uno de los más activos. Así justifica su empeño en que Amaia gane OT: «Trabajo, constancia, versatilidad, compañerismo, entrega, verdad... pero ante todo es música». Otra incondicional de Amaia en las redes es su propia hermana, Ángela. Tampoco sus amigas se han quedado cortas en halagos: «Amaia ha supuesto algo muy importante para nosotros desde mucho antes de ‘‘OT’’. La hemos querido, cuidado y apoyado siempre y ahora seguimos haciéndolo. Le echamos muchísimo de menos». A pesar de que Amaia no se entera de lo que pasa fuera de La Academia, cuando salga, ganadora o no de «OT», se encontrará con todo el apoyo del mundo.

Alfred García: Lucha contra la ansiedad en la recta final del concurso

Un barcelonés romántico y soñador. Así es Alfred García, un concursante que ha sabido meterse en el bolsillo al público de «Operación Triunfo», hasta el punto de convertirse en uno de los artistas que va camino al festival Eurovisión. El español destaca especialmente en géneros como el soul y el jazz, en los que ha sabido cautivar a la audiencia con su y singular voz. Con apenas 20 años, este joven de El Prat de Llobregat representará a España en Lisboa el próximo 12 de mayo junto a Amaia Romero, con quien compartirá en el escenario el tema «Tu canción», de Raúl Gómez.

Además de intérprete, Alfred destaca como compositor y tiene un futuro prometedor. El vínculo del catalán con la música comenzó a muy temprana edad y se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. A los 7 años, Alfred ya tocaba el trombón. Después continuaría con la guitarra, el teclado y la batería.

A pesar de que en OT se le conoce como un integrante que ha logrado destacar por la calidad de su voz en diferentes interpretaciones, el joven se caracteriza por su versatilidad en el terreno musical.

El programa no solo ha sido una gran ventana para descurbir a España el talento musical de Alfred. Para él, La Academia también ha sido especial a nivel sentimental y afectivo, ya que ha conocido a Amaia. Hace tan solo unos días, mientras ensayaban la canción que les ha supuesto el pase a Eurovisión, Alfred le confesó a la joven navarra: «Me fijé en ti el primer día». «¿Tan pronto?», le contestó ella. A continuación se dieron un cariñoso beso en la mejilla, una muestra de afecto que se comenzó a gestar durante la preparación de la gala 3, donde regalaron a toda España su particular «City of stars» tema central de la película «La La Land». Ayer, a tan solo tres días de la final, los novios de España se enfadaban y reconciliaban con facilidad. Un «tenemos que hablar» bastante serio por parte de Amaia a Alfred, hizo saltar las alarmas a los seguidores del 24 Horas, que temieron una crisis por el miedo a que todo vaya a cambiar en su relación. Y es que una parte de ellos, la que desea un largo futuro juntos, quiere salir ya de La Academia para comenzar una nueva etapa como pareja, lejos de esas paredes donde llevan encerrados ya tres meses. Un hecho que, sumado a la presión del concurso, ya han provocado en Alfred una tremenda ansiedad.