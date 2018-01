Pablo LÃ³pez se emociona actuando en directo: Â«Es la canciÃ³n mÃ¡s especial que he hecho en mi vidaÂ»

02/01/2018 a las 23:13 Actualizado 02/01/2018 a las 23:14

Este 2 de enero El Hormiguero arrancó el año con uno de los grandes artistas españoles del momento: el malagueño Pablo López, que presentó en el programa su nuevo trabajo, «Camino, Fuego y Libertad», a la venta desde el pasado 15 de diciembre. Con un primer single, «El Patio», que es ya todo un éxito, Pablo López está preparando su próxima gira «Tour Santa Libertad», que arranca el próximo 10 de febrero en Roquetas de Mar (Almería) y que durante meses recorrerá alrededor de 30 ciudades españolas para acabar, el próximo 28 de julio, en el Teatro Real de Madrid.

El artista malagueño se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera en la que, además de su faceta artística, acaba de concluir su experiencia como coach en el programa de Telecinco, «La Voz». Tras grabar este último, la meta de López es dedicarse el mayor tiempo posible a lo que más le gusta: tocar en directo. «Todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo en mi vida lo hago para subirme a un escenario», confesó.

Quiso, además, mandar un aviso al respecto, especialmente para su madre: «Aviso que voy a seguir tocando hasta el final, hasta que reviente o me quede sin oxígeno». Desde luego demostró que está en plena forma, tanto líricamente como al piano. López demostró su manejo con las teclas, tocando varias melodías como la de «Los Simpsons», la de «Misión imposible», la melodía del programa, «Despacito»...«Cuando era chiquillo tenía mucho tiempo libre y ahora sé tocar todo esto».

El momento álgido de la noche llegó cuando Pablo López interpretó su single, El Patio, con tal intensidad que no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar. Tras bajarse del estrado todavía tardó unos minutos en recuperar el resuello y confesar que era «la canción más especial que he escrito en mi vida». Motos se deshizo en elogios al jurado, y el invitado fue soltándose y contando que «cada uno tiene una historia muy personal, y si la emoción me lo permite moriré cantando esta canción».