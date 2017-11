Pablo LÃ³pez rompe a llorar tras presentar en exclusiva nuevo tema en Â«La VozÂ»

24/11/2017 a las 23:20 Actualizado 24/11/2017 a las 23:41

Llega la hora de la verdad a La Voz y lo hace con un regalo en primicia de uno de los coaches para todos los amantes de la música y del formato: Pablo López presentó por primera vez en televisión su nuevo single.La gala de este viernes supuso el arranque de los directos, tercera y decisiva fase de La Voz que servirá para elegir finalmente al ganador de la quinta edición.

El artista, junto a la banda del programa, que tocó en riguroso directo, presentó al piano «El patio», canción de su álbum de próxima aparición: «Camino, fuego y libertad», que verá la luz este diciembre. La actuación hizo vibrar a todo el público, a los coaches...y al propio López, que rompió a llorar al bajarse del escenario.

Además de la actuación en solitario de López, todos los miembros del jurado (el propio Pablo, Juanes, Malú y Manu Carrasco), cantaron a una «Otra vez», el tema que han compuesto especialmente para el programa.

En la primera entrega de directos, que condujo Jesús Vázquez con la colaboración de Tania Llasera, tres artistas de cada equipo -12 en total- subieron al escenario para cantar de de uno en uno acompañados por sus respectivos coaches. En esta fase la audiencia entró en juego con sus votos a través de las líneas telefónicas abiertas para cada candidato. Tras las actuaciones de cada equipo, la suma del apoyo del público y del coach sirvió para elegir qué artista de cada formación sigue adelante en el programa.

Los pupilos de Malú fueron los encargados de desvirgar la gala, y hasta la tercera y última actuación no empezó a calentarse el ambiente. Charo, soberbia, emuló a Whitney Houston con «One moment in time» poniendo en pie a todo el auditorio. «Aquí tienes a casi mil personas de pie alabándote. Alabándote, Charo, porque has estado fantástica», le dijo Jesús Vázquez. A Malú no le costó mucho decidirse, y convirtió a Charo en la primera semifinalistade La Voz.

