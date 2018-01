03/01/2018 a las 09:44 Actualizado 03/01/2018 a las 09:46

Hacía tiempo que el controvertido Pelayo Díaz no generaba polémica por su papel de estilista en «Cámbiame». Pero el coah del programa de Carlota Corredera ha vuelto a los titulares por cómo recibió la crítica de una de las concursantes del espacio de Telecinco, que le reprochó que no la eligiese para transformarla.

«Me dio miedo. Me diste miedo», dijo el coach, después de que la aspirante criticase el estilo elegido por su ayudante, Cristina Rodríguez. Sin entrar a opinar, la estilista de «Cámbiame» prefirió guardar silencio: nunca se es del gusto de todo el mundo.

Ni corto ni perezoso, sin embargo, fue Pelayo el que entró con todo, defendiendo a su compañera y reprochando a la concursante su actitud: «A mí si me gusta el look que ha hecho mi compañera».

Tan duro fue que sus palabras, cerca de la humillación, se extendieron como la pólvora por redes sociales: «Lo que pasa es que estáis intentando ridiculizar el trabajo de Cristina y la única ridícula eres tú, que con esta actitud no molas nada. Querías vender una imagen de moderna y de tía guay, pero eres una antigua al final», dijo el coach de «Cámbiame».

El encontronazo entre ambos no terminó ahí. La concursante, que no estaba de acuerdo con las palabras del jurado, le espetó: «Como no me conoces, puedes decir lo que quieras», y Pelayo, que la acusó de presentarse al programa para «vender zapatillas», fue contundente de nuevo: «Te hiciste caquita por venirte conmigo, y al final no me has dejado trabajar a mí ni has dejado trabajar a mi compañera».