25/02/2018 a las 17:06 Actualizado 25/02/2018 a las 17:06

Ni tres meses pasa Jesús Calleja en su casa. La mayoría del año está viajando, ya sea para «Volando voy» o «Planeta Calleja», que vuelve hoy (21.30) a Cuatro con su quinta temporada. Empezará su periplo en Benín con Paz Padilla, pero continuará con Miguel Ángel Muñoz, a quien llevará a los Andes; India Martínez, que viajará al Everest, Lara Álvarez, que correrá el rally de Baja California; y Bertín Osborne, que superará su miedo a las alturas en Castilla y León.

«A veces la gente piensa que está todo organizado, pero nosotros hacemos aventuras de verdad, y los famosos alucinan. El viaje de India Martínez al Everest, por ejemplo, es algo que yo nunca había hecho en invierno», cuenta el aventurero por teléfono. ¿Y con sus antecedentes cómo les convence? «Tenemos mucha experiencia y están en buenas manos. Ven el peligro pero desde otro ángulo. Además les ofrecemos algo que no pueden comprar con dinero. Para todos es la mayor experiencia de su vida», relata. «Antes del viaje siempre valoramos su nivel físico y vemos hasta dónde llegan. Hay gente que no está tan en forma y hacemos una ruta más cultural, como la de Paz Padilla. Pero el impacto es igual de fuerte, estuvimos en un pueblo donde no habían visto nunca a un blanco. Las tribus nos agasajaron y yo acabé llorando, me emocioné», admite Calleja.

Sin embargo, esta vida llena de adrenalina no es del todo idílica. «Claro que pagas un peaje. Tu vida familiar y hogareña sufre alteraciones. Es difícil tener pareja, mantener la cabeza estable... Yo lo voy capeando. Quiero tener noventa años y seguir apostando por un tipo de vida muy excitante. A cambio me he dejado otras cosas, sí», reconoce el aventurero leonés. Y cuando descansa, reconoce él mismo, parece que «casi está rodando», porque muchos de los que han pasado por «Planeta Calleja» vuelven a visitarle. «Tengo mis amigos de toda la vida y mis nuevos amigos. Diez días con impactos visuales brutales acaban en amistad. Los viajes unen mucho», concluye. Confiesa que áun le queda por convencer a su amigo Paco León y a Alejandro Sanz. «Él quiere venir, pero tiene una agenda…».