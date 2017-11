El presidente de RTVE confirma que Carlos Herrera no ha cobrado indemnizaciÃ³n tras cancelar Â«Â¿CÃ³mo lo vesÂ»

28/11/2017 a las 14:57 Actualizado 28/11/2017 a las 14:57

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha asegurado hoy que la cancelación del programa «¿Cómo lo ves?», que presentaba Carlos Herrera los fines de semana en TVE, «no ha costado nada» a la corporación y ha afirmado que «la indemnización para el señor Herrera ha sido 00».

«No ha habido ningún tipo de indemnización», ha recalcado Sánchez durante su comparecencia ante la comisión mixta de control de RTVE en el Senado al responder a la senadora de Unidos Podemos Pilar Lima. Según ha explicado el presidente de RTVE, la cancelación no se ha debido a ninguno de los tertulianos que han acudido a un espacio que ha estado en antena un mes y que costaba alrededor de 300.000 euros por entrega, ha apuntado.

Dicho espacio no ha alcanzado la audiencia fijada en el contrato, que establecía que «se quitaba sin coste alguno» si tras seis emisiones no lograba dicha cuota, ha detallado Sánchez, que ha recalcado que todas las producciones de RTVE incluyen una cláusula de rescisión por si no se llega a la cifras de audiencia previstas.

El Congreso, contra Cárdenas

También se ha interesado por este asunto el diputado del PSOE José Miguel Camacho, que ha criticado que en horario de máxima audiencia de una televisión pública se emitan programas como el que presenta Javier Cárdenas («Hora Punta»), y que mañana tiene previsto renovar el Consejo de Administración. «No tenga tanto mimo con este tipo de programas», le ha sugerido Camacho.

Durante su comparecencia, Sánchez se ha referido además a la inversión en cine español que hace RTVE, cuya apuesta es «sincera y decidida», lo que demuestra que el 90 % del cine español visto en televisión en 2016 (629 títulos) fue en la televisión pública.