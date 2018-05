TVE prevé renovar a Cárdenas y se gastará tres veces más por programa

Actualizado 30/05/2018 a las 09:38

Javier Cárdenas continuará en TVE. El ente público tiene previsto dar luz verde a la renovación de «Hora Punta» en la reunión mensual de la corporación que se celebrará este mismo miércoles. La decisión de TVE ha sido más que criticada, sobre todo a cuenta de las últimas polémicas protagonizadas por el presentador del formato. A la renovación de «Hora Punta», un programa más que criticado, se une el hecho de que el organismo convertirá el formato en un late night y que su emisión pasará de ser diaria a semanal.

Para ello, el organismo tendrá que incrementar notablemente su emisión en el espacio de Cárdenas, que pasa de costar alrededor de 40.000 euros a unos 150.000, tal y como ha adelantado Bluper.

Cárdenas, el más criticado

El programa de TVE es, sin duda, un formato abonado a las críticas. Las salidas de tono de Javier Cárdenas y sus meteduras de pata constantes han llevado a «Hora Punta» a protagonizar tiulares en más de una ocasión. Una de las polémicas más sonadas fue, sin duda, el alegato de Cárdenas contra las vacunas al afirmar que causaban autismo.

«Ya lo dijo incluso Obama: el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal, seguro, desde un punto de vista de vacunas. Muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en hechos importantes: que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea. Pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos diez años, casi un 80%, los casos de autismo. Y evidentemente no han aumentado de casualidad», comentó Cárdenas.

La actitud poco rigurosa de Cárdenas a la hora de abordar informaciones médicas y científicas llevó, incluso, a que los comunicadores científicos españoles pidieran a la cadena pública mayor seriedad al programa, sobre todo al dar cabida a las denominadas pseudociencias. El pasado 13 de septiembre, de hecho, en «Hora Punta» se llegó a asegurar que huracanes como Irma o Harvey habían sido creados intencionadamente por el hombre y debido a la «pulverización de los aerosoles». Ante este dato, la Asociación Española de Comunicación Científica no dudó en escribir una carta a RTVE en la que alertó de la difusión de «mensajes falsos y disparatados» desde medios públicos.

Renovación polémica

Ya el pasado mes de noviembre el Consejo de Administración de RTVE discrepó sobre la renovación del controvertido programa. La decisión fue, tal y como explicamos aquí, la que más tensión creó entre los consejeros, tal y como explicó Miguel Ángel Sacaluga (PSOE). «Teresa -IU- y yo hemos votado contra la renovación porque es un programa caro, que cuesta 40.000 euros por entrega, aunque hemos rebajado el presupuesto a mil menos por episodio, no es un éxito de audiencia -de hecho en su contrato pone que se puede retirar si no llega al 10,5% de audiencia y no cumple los requisitos básicos de servicio público», afirmó.