La pulla del Monaguillo a Â«El HormigueroÂ»

03/01/2018 a las 22:02 Actualizado 03/01/2018 a las 22:07

Josema Yuste, Santiago Urrialde y El Monaguillo llegan a «El Hormiguero» para hablar de «Taxi», la comedia que regresa al Teatro de La Latina, entre el 1 de febrero y el 11 de marzo, para después continuar de gira por toda España. «Les he hecho un tour antes de llegar a plató. Les he llevado a donde se firman los contratos, donde parte del equipo ha firmado aunque yo no haya reconovado», dice entre risas el Monaguillo.

«Hay mucho humor surrealista», confiesa Yuste. «Taxi» es una adaptación de la obra escrita por Ray Cooney en el año 1983 y que estuvo representándose de forma ininterrumpida durante 12 años en el West End de Londres. De esta comedia se han hecho más de 500 adaptaciones en todo el mundo, y ha sido traducida a 35 idiomas. En ella, el protagonista, taxista de profesión, es un aparente feliz hombre casado con una vida tranquila y en cierto modo monótona. Nada más lejos de la realidad. Está casado con dos mujeres y viviendo con cada una en un barrio diferente. Eso le obliga a llevar una planificación de horarios muy estricta y hacer verdaderos juegos de malabares para poder contentar a ambas.

Realmente está enamorado de las dos y no desea perder a ninguna de ellas. Todo su plan se desvanece cuando acaba por accidente en el hospital y su nombre aparece por partida doble en la comisaría de cada distrito. ¿Serán dos personas con el mismo nombre o una misma persona con una doble vida? Eso es lo que tratará de descubrir la policía... y él intentará esconder por todos los medios. Para ello contará con la inestimable ayuda de un vecino muy «incómodo». «Ese soy yo», cuenta el Monaguillo en «El Hormiguero», mientras que Urrialde –que se aprendió su texto en apenas tres días– interpreta a un policia fascista que está obsesionado con el personaje de Yuste. «Le volvemos loco», confiesa el Monaguillo.

Pero lo que intentan que no se vean en las funciones son los atracones de Santiago Urrialde. «Le he prohibido merendar porque un día estamos en Cabra, en un pueblod e Córdoba. Era pleno verano, a 50 grados a la sombra. Él cenó huevos fritos con patatas fritas y pimientos, lomo de orza y foie. Todo eso en un mismo plato. Y actuábamos a los diez minutos de que diera el último bocado. Y es que en el escenario vi que empezaba a hablar y era la Cibeles y Neptuno, sumando como una cerda. Yo le veía y decía ‘le va a dar un infarto’», confiesa Yuste. «Era como lo de los kebab», añade Monaguillo.