Ana Rosa le canta las cuarenta a Puigdemont: «Defendemos la libertad que usurpáis»

Actualizado 02/04/2018 a las 17:13

Todavía no se había pronunciado Ana Rosa Quintana sobre la demanda que el abogado de Carles Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, había interpuesto contra ella y dos compañeros de su programa por grabar y difundir mensajes de texto que el expresidente catalán envió al exconsejero Toni Comín.

La presentadora de «El programa de Ana Rosa» estuvo de vacaciones en Semana Santa, pero al arrancar el espacio que conduce en Mediaset no dudó en aprovechar el tiempo y cantarle las cuarenta al político catalán.

«El miércoles 31 de enero, de madrugada, llegaban a esta redacción unos mensajes de móvil que se habían captado en un acto público nuestro cámara, Fernando Hernández, y nuestro reportero, Luis Navarro. En ellos, Carles Puigdemont confesaba a Toni Comín que el procés había terminado. Tras cotejar que todo era verdad, decidimos hacerlo público. Dos meses después, Carles Puigdemont y Toni Comín, a través de su abogado, han anunciado una supuesta querella en Bélgica a esta periodista y los dos periodistas que capturaron el mensaje», aseguró en directo Ana Rosa Quintana.

«Recordamos que la Constitución española protege el derecho a comunicar libremente información veraz en cualquier medio de difusión (...) Además, señor Puigdemont y señor Comín, me gustaría plantearles las siguientes preguntas: ¿Ustedes ejercen un cargo público? Sí. Son diputados porque no han renunciado a su acta e incluso se imaginan miembros del Govern en el exilio. ¿Hablan los mensajes de temas privados o personales? No. Hablan de asuntos de interés general que afectan a más de siete millones de catalanes y a 47 millones de españoles. ¿Se captaron los mensajes accediendo al móvil de manera torticera o en un espacio privado? No. Se trataba de un acto público plagado de periodistas. Paradójicamente, apelan ahora ustedes a esa ley que tanto desprecian y que se han saltado sietematicamente», prosiguió.

No se quedó ahí la presentadora del programa de Telecinco. Nada más comenzar, antes de las nueve de la mañana, cargó contra Puigdemont, y se comrpometió a seguir defendiendo la libertad que «ellos» usurpan a quienes no piensan igual: «Afortunadamente, en un país democrático hay separación de poderes. Está el poder político, el legislativo, esas leyes que ustedes se saltan, y el judicial, del que se fugan y nosotros acatamos y respetamos. Pero en democracia hay un cuarto poder, no se olvide, que vigila a los otros tres aunque a veces lo pague caro. Y ese poder es la prensa. Y nosotros, señor Puigdemont, señor Comín, seguiremos informando y defendiendo la libertad que ustedes usurpan a quienes no piensan igual. Comenzamos», dijo Ana Rosa Quintana, no sin asegurar que todavía no ha recibido la querella.