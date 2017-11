La pregunta mÃ¡s provocadora de Jordi Ã‰vole a Maduro

19/11/2017 a las 23:00 Actualizado 19/11/2017 a las 23:00

«¿Reconoce a la República Independiente de Cataluña que se ha proclamado recientemente en el Parlament?», ante esta pregunta de Jordi Évole, Nicolás Maduro solo sabe sonreir. El cara a cara entre el presidente de Venezuela y el presentador de «Salvados» continuó la noche del domingo con la segunda entrega.

Tras una primera parte cargada de tensión y en la que hablaron la de corrupción, las dictaduras, la economía y los problemas sociales del país, entre otros temas, llegaba una segunda que seguía con otros como la relación de Maduro y Mariano Rajoy o la del país latinoamericano y Podemos. Sin embargo, la pregunta que Nicolás Maduro calificó como la más provocativa que le había hecho en un tiempo fue la referente a si reconocía o no la República Independiente de Cataluña, algo que, a priori, no debería afectar al presidente de Venezuela.

«No me puedo meter en los asuntos internos de España. Eso debe resolverse a través del método político, del diálogo y la diplomacia. No se pueden resolver a golpe y porrazo. No se puede desconocer a una sociedad entera. Si yo pudiera aportar una idea desde Venezuela, es que el asunto de Cataluña, por la sordera y los errores cometidos por el Gobierno de España ha cometido un juego trancado. Ese conflicto se internacionalizó, sin lugar a duda», respondía Maduro, en un intento de evadir la pregunta.

Sin embargo, Évole insistió hasta que aseguró «que no se mete en los asuntos internos de otro país», algo que no concuadra si recordamos las opiniones que el presidente de Venezuela da a través de su programa en la televisión del país.