Belén Esteban humilla en directo al director de «Sálvame»

Actualizado 28/03/2018 a las 12:52

Hay personas a las que el tiempo parece que vuelve impunes. Es el caso de Belén Esteban, uno de los rostros de referencia de la farándula española y de «Sálvame», ese filón que Telecinco lleva tantos años explotando y que ha hecho del programa de Telecinco su cortijo particular. Tanto, que ayer se atrevió a ridiculizar en directo a su jefe, el director de «Sálvame» Alberto Díaz.

«Sálvame» engancha cada día a varios millones de espectadores, en gran parte gracias al show que en él montan sus protagonistas y colaboradores. Un grupo de lo más heterogéneo que, entre gritos e insultos, conforman un cóctel letal en el que sobresale Belén Esteban, colaboradora estrella del formato que tiene una importancia vital en el mismo.

Y eso ella lo sabe. Se siente con inmunidad total en el programa y se siente como la protagonista absoluta de un espacio que la idolatra. Por ello pidió hace meses un aumento de sueldo a la productora y por ello, protagoniza constantemente subidas de tono como la que tuvo ayer. Esteban no se caracteriza por callarse lo que piensa –todo lo contrario, lo grita a viva voz– y ayer volvió a demostrarlo. Aunque el damnificado fuese su propio jefe: el director de «Sálvame», Alberto Díaz, al que ridiculizó y se enfrentó en pleno directo durante la tarde de ayer.

La llamada de Terelu, el detonante

Para comprender lo sucedido, hay que recapitular el el tiempo varios días. En la noche del sábado, sobre el plató de «Sálvame Deluxe», los tertulianos del programa estaban hablando sobre Terelu Campos y su hija. En ese momento, según parece, la hija de María Teresa Campos llamó al director del programa para, presuntamente, pedir que dejasen de hablar de su hija. Un gesto que no gustó a Esteban, al considerar que Campos estaba tratando de inhibir el debate.

Ayer, la televisiva sacó el tema en la edición diaria de «Sálvame». Recordó que su hija Andrea y las exclusivas que vendió sobre ella habían monopolizado la temática del espacio durante muchos días, dejando claro su malestar ante ese intento de «censura» que vio por parte de Terelu y sus llamadas al director, con el que Esteban se enfadó de manera muy visible.

De parte del director, la presentadora Carlota Corredera le intentó trasladar a Esteban varias preguntas. «¡No, que me las haga él! ¡Que sea valiente!», espetó la colaboradora. «Bueno, yo soy la voz del programa en directo. Luego en publicidad habláis en privado», la reprimió Corredera. «Me pregunta que si a ti te gustaría que las conversaciones que has tenido con la dirección se contasen».

A ello, Esteban estalló. «¿Las he contado, señor Alberto? ¡Que si las he contado!», espetó a gritos, mirando donde se encontraba el director, fuera de plano. Inmediatamente, se levantó y se lanzó hacia allí. «¿Yo alguna vez te he dicho que me has dado una patada? ¿Te lo he dicho? ¡Dímelo! ¡Te voy a dar tres gritos! ¡Te has pasado!», le chilló malhumorada. «¡Ya está bien! Yo te he llamado y has dicho... ¡venga, ya tenemos otro tema, que Belén ha llamado mosqueada! ¡Ya no te hablo!», prosiguió, aunque su show no acabó ahí y la colaboradora siguió recalentándose.

Faltas de respeto a los jefes

Fue la presentadora la que puso en liza la opinión de la audiencia. «La gente no nos toma en serio. Pensarán... si le hablan así a sus jefes, que no harán», dijo, antes de exigir «un poco de respeto a la autoridad vigente». Pero ni con esas cambió el papel de Esteban, que siguió sacando trapos sucios, ahora de sus superiores. «Bueno sí. Ustedes no piensen que aquí los jefes... porque aquí tenemos mucha telita de contar. Que yo no es que sea más que nadie, pero si llevamos nueve años de “Sálvame”, seis y cuarto han sido de Belén Esteban. ¡Así que no te pases!», le gritó a su jefe, señalándole con el dedo.

Esteban prosiguió con su alegato. «Y otra cosa, para que quede muy claro. Yo cobro en el “Deluxe”, pero el diario me lo trago. Lo cobro a fin de mes, no me dan un extra». Corredera le contestó con ironía. «¿Qué vienes, gratis?». «¡No, pero que no me dan extras!», dijo, antes de volver a recordar su participación en el espacio y de lanzarle otro dardo a Terelu. «¿Yo te he llamado alguna vez diciéndote que "vaya puñalada"?». «No», respondió la presentadora. «¿¡Y a ti?!», le gritó a su jefe, de nuevo señalándole. «Esa frase en la vida. Yo he llamado, pero para gritar y para decir: “Ya está bien”. Y me han colgado y han seguido con el tema».

Ante todo ello, Corredera se acercó al director, Alberto Díaz, y pidió a la cámara que no les enfocaran ni les leyeran «los labios». «No, es que voy a ir para enterarme, porque este te cuenta lo que le da la gana». Tras ello, la presentadora le preguntó a otro trabajador si estaban «trayendo el finiquito de Belén» por sus palabras sobre «los jefes», mientras que Esteban discutía con Díaz, en pleno directo. Corredera le pidió que se cerrase el micrófono, pero la colaboradora se negó. «¡No! ¡Que se entere España! ¡Si esto es un programa realidad», sentenció, entre la ovación del público. Después, la tormenta amainó un poco, aunque habrá que ver si el programa y la cadena permiten que Esteban salga indemne de su enésimo desplante.