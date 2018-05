El tirano pasado de Telelu Campos: así humillaba a sus compañeros

Actualizado 31/05/2018 a las 20:16

Los personajes de televisión desprenden cierta distancia con el mundo real, como si la pantalla les diese alas para creerse en ocasiones superiores al resto de los mortales. Cuando lloran, sin embargo, son todos iguales; parecen humanos. O por lo menos lo parecen, como Terelu Campos, que ha abandonado entre lágrimas Sálvame después de que sus compañeros hayan destapado los secretos de un pasado algo más oscuro de lo que querría reconocer la hija de María Teresa.

Por su actitud, Terelu Campos siempre ha tenido algo de diva. No es la primera vez que sus compañeros en Sálvame le hacen reproches de ese tipo, cansados de las miradas por encima del hombro, pero hasta ahora las críticas eran veladas o infundadas. En esta ocasión, se han ido contra el Miura, asegurando que era una «prepotente y mandona».

Sálvame ha recogido algunos testimonios de antiguos compañeros de Terelu Campos en el programa con «T de Tarde», que dijeron de ella toda clase de cosas, menos piropos.

Según las historias que se contaron en Sálvame, Terelu acostumbraba a pedir que la esperasen en plató con cigarrillos encendidos, que le abriesen los yogures y le tuvieran preparadas unas zapatillas para las pausas publicitarias. «Me lo daban y luego me limpiaban la boquita», dijo irónica la tertuliana, instando a la dirección del espacio de Telecinco que si preferían podían dar paso también al testimonio que confirmaba que le «limpiaban el culito».

«Mi implicación en el programa era al 100%. Algunas personas que pertenecen a la dirección han sido directores de aquel programa y saben mi entrega. Yo no llegaba a la una y me maquillaba. No lo he hecho nunca. Y ni siquiera aquí cuando me han dejado presentar», se defendió en Sálvame Terelu, aunque Kiko Hernández no dudó en recordarle que incluso los sindicatos de Telemadrid llegaron a advertirla.