¿Cuánto vale tener el cuerpo perfecto?

28/11/2017 a las 23:02 Actualizado 28/11/2017 a las 23:26

La belleza, según la Real Academia Española, es la «cualidad de bello», es decir, aquello «que, por la perfección de sus formas, complace a la vista o al oído y, por ext., al espíritu». En la edición de este martes de «Samanta y… la belleza», la periodista muestra diferentes conceptos y estilos de uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad hoy en día es en la belleza. La obsesión por alcanzarla ha llevado a Samanta Villar a preguntarse hasta dónde podemos llegar para lograr un canon concreto. Sobre esta premisa parte el nuevo reportaje de la periodista que Cuatro emitirá mañana en prime time.

Ser bello para competir y ganar “La vida en general es competición”, afirma el actor Octavi Pujades, invitado de la reportera junto a Santiago Segura y la estilista Cristina Rodríguez. Santiago Segura se queja de que la belleza sean “atributos que tú no te curras”. Pero, ¿es lícito currárselos? “Hay gente bellísima que tiene muchos complejos” dice Cristina Rodríguez, y recuerda que llevar tacones, depilarse y, en general, llevar una rutina estricta de cuidados para las mujeres “es masoquismo”. Para Samanta la belleza es relativa pero hay un complejo que la ha acompañado siempre: el michelín de su tripa. La reportera acudirá a la consulta de un cirujano plástico para saber qué tendría que operarse para conseguir un cuerpo 10. Las intervenciones serían numerosas y superarían los 40.000 euros.

Feederismo, tatuaje extremo e implantes subdérmicos, bellezas alternativas

Samanta viajará hasta Chile para conocer a Iris, una joven de 22 años que se siente mal porque pesa 140 kilos y no los 150 con los que se vería guapa. Ella y su pareja son aficionados al feederismo “un fetiche que es el placer que uno siente al comer o al alimentar”, explica Iris. Matías alimenta a su chica con grandes cantidades de comida, aunque a veces eso no es suficiente y practican la alimentación forzada. Para ellos, la comida es amor.

«Samanta y… la belleza» mostró también el caso de Lidia. Para ella, no hay nada más bonito que un cuerpo tatuado. «La tinta engancha. (…) Es un dolor que pica, pero que gustito», confiesa. Tanto es así que quiere el Récord Guiness de la mujer más tatuada del mundo. De momento, tiene un 80% de su cuerpo tatuado y Samanta la acompañará a hacerse su último tatuaje. «Este será en mi vagina. Es el único sitio que me queda sin tatuar», cuenta Lidia. Es consciente de que su apariencia ha causado una imagen en muchas personas que no es acorde con su personalidad. Sus modificaciones le han llevado a tener lengua bífida o, incluso, la esclerótica de los ojos tatuada de fucsia. Pero le queda una cosa por probar: un implante subcutáneo sobre su propio corazón.