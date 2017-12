Erik Putzbach: Â«El dinero da la felicidadÂ»

19/12/2017 a las 23:04 Actualizado 20/12/2017 a las 00:17

Vivir la vida como si cada día fuera el último y regalarse experiencias placenteras. Dos formas de alcanzar la felicidad muy distintas que reflejó «Samanta y… la felicidad», nuevo reportaje presentado por Samanta Villar. Meta real o utópica, alcanzar la felicidad es el objetivo de todos, un desafío para el que cada uno aplica su método personal, el propio y el que permiten las circunstancias. Y, para vivirlo en su propia piel, Samanta cumplió su sueño: ser la protagonista de «Dirty Dancing».

¿Cuáles son las claves de la felicidad? Jesús Calleja lo tiene claro: «Intentar trasgredir un poco está bien». Su felicidad empezó por decir «no» en un momento crucial de su vida. «Nadie entendió que mi hermano y yo cerrásemos la peluquería para salir al mundo», explica Calleja sobre su decisión de abandonar un negocio propio para aventurarse en el mundo de la televisión. Para Pablo Carbonell, el dinero es un poderoso argumento. «¿Te has fijado lo triste que está la gente en la cola del pan? El dinero da la felicidad», comenta entre risas el humorista. Algo en lo que Erik Putzbach está totalmente de acuerdo.

El estilista no tuvo el mayor reparo en asegurar que el nivel adquisitivo y la felicidad están directamente relacionados: «El dinero da la felicidad». Putzbach siempre ha vivido de forma acomodada, puede permitirse sin todo tipo de caprichos trabajar gracias a lo heredado. «A mí me hace feliz saber que no tengo ningún tipo de preocupación: ni de salud, ni de dinero ni de amor», afirma. Por si acaso, se va a casar con un multimillonario de 85 años. Inicialmente, aceptó comprometerse con la condición de no tener relaciones sexuales, «pero al final pasó. Es que su amor y su cariño son tan grandes que dije ‘voy a dejarme llevar’», cuenta a Samanta.

Sus preocupaciones nada tienen que ver con Alejandro P. o Lady Cherry. Dos personas que han mirado a la vida de frente y han sabido afrontar las dificultades que se le presentaban. Eso sí, casa uno a su manera. Alejandro P. ha logrado su sueño de convertirse en hombre, un proceso que comenzó a los 16 años y para el que le faltan dos operaciones. «Yo así ya me veo hombre, pero acabaré la transición dentro de dos años», explicó ante las cámaras de «Samanta y la felicidad». El precio a pagar ha sido aprender a vivir con comentarios de su padre como el siguiente: «Tienes que aprender a convivir con la personaje que ha matado a tu hija».

Por su parte, la dj, cantante y productora Lady Cherry ha aprendido a tener una existencia plena. «Puedo decir que soy feliz, porque he encontrado mi propósito en la vida: ayudar a la gente a que conozca sus superpoderes». Pero nosotros nos quedamos con el suyo, su forma de enfrentarse a una dura experiencia. Lady Cherry vio, sin motivo ninguno, a la muerte de cerca. «Una noche un señor se acercó a mi coche a pedirme un cigarro», pero terminó agrediéndola en la cara y la cabeza con un botellín roto de cerveza. «No es lo que te pasa sino cómo sales de lo que te pasa», asegura la cantante.