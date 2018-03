¿Triunfa realmente la religión en televisión durante Semana Santa?

Actualizado 29/03/2018 a las 00:57

Semana Santa es sinónimo de manjares como las torrijas, los pestiños o los huevos de Pascua, pero también de procesiones –bajo la lluvia, en muchas ocasiones– y de la conmemoración religiosa de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. También en el cine, donde Jesús de Nazaret y la religión han sido temas de lo más recurrentes entre las películas que se pueden ver en Semana Santa, tanto en cine como en televisión.

Sin ir más lejos, esta Semana Santa llega con dos películas religiosas en las salas cinematográficas: «María Magdalena», con Joaquin Phoenix como Jesucristo; y «Pablo, el Apóstol de Cristo», protagonizada por Jim Caviezel (el Jesús de «La pasión de Cristo»), James Faulkner y Olivier Martínez. En ella, los dos primeros interpretan al evangelista Lucas y al apóstol Pablo, respectivamente.

Dos títulos que esperan aprovecharse de la festividad para atraer la atracción del público religioso, como esperan hacerlo las cadenas de televisión durante estos próximos días. El pasado año, según Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media, fue el año en que más contenido religioso se emitió en la pequeña pantalla de los últimos diez. 360 minutos le dedicó la televisión, entre eventos y ficción, a esta temática desde el Jueves Santo al domingo, cifra que superaba en 56 a la del año anterior y en 48 minutos a la de 2012, la más alta hasta entonces.

Predominio en las autonómicas

Más de la mitad de ese tiempo, no obstante (51%), fue en las cadenas autonómicas. En un momento como el actual, en el que el espectador puede ver lo que quiera desde prácticamente cualquier dispositivo y cuando así lo desee, la televisión convencional está perdiendo poder, pero sigue registrando buenos datos. A pesar de que la del pasado año fue la Semana Santa en que menos televisión se vio en los últimos años (3 horas y 25 minutos de media por ciudadano, por las 4 horas y 3 minutos de 2012), las audiencias no tuvieron malos registros.

En Jueves Santo, Antena 3 emitió la película «Sigo como Dios», comedia religiosa protagonizada por Steve Carell y Morgan Freeman, secuela de «Como Dios». Congregó frente al televisor a 1.215.000 espectadores y cosechó un 10,4% de share. Al día siguiente, Cuatro se atrevió con una de romanos, «Centurión», que en su prime-time logró un 7,9% de cuota de pantalla y rozó el millón de espectadores (972.000). Al mediodía, Telecinco emitió el documental «Llámame Francisco: La vida de un Papa», que tuvo un 7,6% de share y lo vieron 743.000 espectadores.

Fue lo más llamativo de las cadenas generalistas en materia religiosa, más allá de que La 2 le dedicó a la temática la mayor parte de su programación. El domingo, Cuatro volvió a emitir una película del estilo en su tarde: «El mapa del rey Salomón». La vieron 678.000 personas, un 6,7% de cuota de pantalla. Los clásicos del género, no obstante, brillaron por su ausencia en las grandes cadenas. Fueron los casos de «Ben-Hur», «Los diez mandamientos», «Espartaco», «La vida de Brian» o «Quo vadis», relegadas a las cadenas temáticas, a las autonómicas y a las de pago.

Las procesiones... y las plataformas

En las temáticas, por cierto, destacó la procesión de la Legión (tuvo un 8,9% de share en 13TV). Este año, la tónica no parece que vaya a variar mucho, aunque La 1 emite esta noche (22.05) «Gladiator». A lo largo de estos días, La 2 y las autonómicas retransmitirán y darán cobertura a las procesiones más importantes, igual que Trece, que hará un despliegue especial durante estas fechas y emitirá referentes del cine bíblico como «Ben-Hur» y «Quo Vadis», así como filmes sobre «grandes figuras de la Iglesia» como San Pedro, José y Juan Pablo I con el objetivo de «ayudar a comprender mejor la historia del cristianismo y los valores de la fe».

Telemadrid, por su parte, emitirá el viernes «Barrabás» (16.00) y «La historia más grande jamás contada» (23.00) y el sábado «Los diez mandamientos» (22.00), mientras que en Andalucía Canal Sur le dará spacio a «Sodoma y Gomorra» (jueves, 15.30) y el viernes, emulará a Telemadrid con «La historia más grande jamás contada» (15.30). Desde un punto de vista más distendido, el canal de pago Comedy Central también abordará el viernes la temática religiosa con «Como Dios» (15.30) y «La vida de Brian» (22.15).

Las plataformas también apuestan por contenidos religiosos en estas fechas. En Netflix, están disponibles películas como «Es cuestión de fe», «David y Goliat», «Resucitado», «El médico», las dos películas de «Sister Act» y la segunda de «Dios no está muerto», así como títulos de animación como «El Príncipe de Egipto» y «José, el Rey de los sueños» y series documentales como «The story of God», protagonizada por Morgan Freeman, «AD Kingdom and Empire» y «El sangriento Imperio Romano». En HBO, por su parte, hay series como «The young Pope» y documentales como «Children of God: Lost and found» o «I swear to God». En Movistar+, por último, están disponibles las series «Algo en que creer» y «Los pilares de la Tierra», así como largometrajes como «Habemus Papam», el remake de «Ben-Hur» hecho en 2016, «La hija de Dios» y «Silencio», la última película estrenada por Martin Scorsese. Los más creyentes, además, pueden adscribirse a Pure Flix, plataforma especializada en temática religiosa.