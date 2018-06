Carolina Sobe intenta arrancarle la falda a Carmen Gahona en directo

Actualizado 05/06/2018 a las 23:41

Supervivientes, el reality show de Telecinco, afronta ya sus últimos días de vida, pues el 21 de junio se celebrará la gran final del programa de supervivencia. Pese a la inminencia de la final, los aspirantes no han bajado la guardia ni se han relajado un solo instante como hemos podido comprobar en el repaso a las últimas jornadas de los nominados y los finalistas.

Fueron tres los supervivientes que afontaron la noche de este martes con la amenaza de la expulsión pendiendo sobre sus cabezas: Hugo, Logan y el Maestro Joao. Además, Alejandro Albalá ya está de vuelta en España y este martes acudió al plató de Supervivientes para compartir con los tertulianos su experiencia en la isla y su visión del estado de ánimo de los concursantes. Por supuesta, también habló de Sofía, de su reconciliación y de la fogosa noche de amor que pasaron juntos en Honduras.

Jorge Javier Vázquez hizo de conductor de esta nueva gala que contó con los habituales colaboradores del programa, en muchas ocasiones mucho más polémicos que los propios concursantes destinados en Honduras. Y así lo demostraron este martes algunas de las tertulianas del programa, que van a plató a armar bronca más que a comentar el reality.

Cuando apenas habían transcurrido veinte minutos de programa, Carmen Gahona en uno de sus habituales arrebatos se puso en pie y gritó «¡a ver si echan ya a estas dos falsas!, ¡a Raquel y a Sofía!». Carolina Sobe, sentada justo al lado de Gahona, también se levantó poniendo la voz en el cielo chillando que «con Sofía no, con Sofía no». La respuesta de la andaluza fue pegarle un cachete en las mejillas a Carolina, que a su vez respondió subiéndole las faldas a Gahona y dejándola en medio del plató con todo al aire. «¡La próxima vez que hables mal de Sofía te saco el culo al aire!», le advirtió Carolina. Poco después Oriana, otra de las colaboradores, tuvo que abandonar el plató por un repentino ataque de llanto.

Una de las protagonistas de esta semana en la isla ha sido Raquel Mosquera, que ha llegado a la conclusión de que es una auténtica superviviente y no necesita de nadie para subsistir. La peluquera ha decidido estos días ser independiente pero la jugada no le ha salido muy bien. «He decidido abrir el coco porque siempre lo abren los chicos ya por inercia», reconoció a cámara la peluquera, alegando que «tienen hambre y lo abren rápido». Logan se le acercó para darle unos consejos para hacerlo mejor, pero Mosquera no quiso escucharle: «No me gusta que cada vez que voy a abrir una cosa me lo digan».