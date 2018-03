El brutal linchamiento en plató al novio de una concursante

Actualizado 21/03/2018 a las 00:48

Este martes Telecinco emitió una nueva nueva entrega del reality Supervivientes: Tierra de nadie, en el que informaron de todo lo que les ha acontecido a los valientes aspirantes en Honduras. Se trató de la tercera entrega que la cadena emite sobre el concurso tras su estreno el jueves de la pasada semana. A partir de ahora, y a no ser que la cadena de Mediaset cambie de estrategia, Supervivientes se podrá ver cada martes con Jorge Javier Vázquez como su presentador desde Madrid y a Lara Álvarez desde Honduras.

Hubo dos temas que acapararon buena parte de la velada de este martes en el reality. Uno de ellos fue el estado de ánimo de Mayte Zaldíbar, que no acaba de adaptarse a su nuevo hábitat y anda con el ánimo renqueante. Por si fuese poco, la Zaldíbar ha empezado a sentirse «un estorbo» en su grupo por su absoluta nulidad a la hora de pescar. Además de eso, se habló también de las broncas que empiezan a darse entre los aspirantes (la primera de las cuales la protagonizaron precisamente Zaldíbar y su novio Fernando Marcos).

El equipo salvaje está a años luz del civilizado cuando llevamos poco más de una semana de competición. Aparte de haber perdido todas las pruebas hasta la fecha, han sido sancionados a no utilizar ni fuego ni papel higiénico, dos carencias que complican bastante la convivencia. El Maestro Joao, capitán del equipo, eligió a los concursantes menos fuertes para formar el grupo, algo que ya le está pasando factura.

Pero mucho más que de la competición, Supervivientes vive del cotilleo generado en torno a los concursantes. Uno de los que más éxito está teniendo es de la relación cada vez más cercana entre Sofía y Logan, compañeros del equipo civilizado. Sofía, con su novio Alejandro Albala sentado en plató, no se corta diciendo ante las cámaras que «Logan es el hombre perfecto, si no tuviese novio me casaría con él ahora mismo».

Y eso fue el primer día, pero las cosas han ido más. Ahora no solo tontea con Logan, sino que también habla mal de su novio: «a mi madre no le gusto», «no le considero mi novio»... Él, desde plató, no se cansa de defender a su pareja y asegurar que confía en ella y que no llegará a nada con su compañero de programa. Los contertulios no compartían su punto de vista y no perdieron la ocasión de humillarle y burlarse de él.

Oriana Marzoli, una antigua concursante de Mujeres, hombres y viceversa, se ensañó especialmente con el chico, hasta el punto de que Jorge Javier se vio obligado a intervenir. «Feo, deberías operarte», le gritaba desde su asiento, «eres un cornudo, ¡cornudo, cornudo! Eres un cero a la izquierda». En este punto, el presentador le afeó la conducta a la tertuliano y le pidió que se disculpase, algo que no quiso hacer. No fue la única en meterse con el novio de Sofía. Suso también intervino para increparle a gritos que no está defendiendo a su pareja.

En este tono gritón y maleducado continuó el debate hasta el final, destripando una a una las conversaciones de los concursantes durante sus largas horas en la playa.