Un concursante sufre una grave caída y pierde el conocimiento

Actualizado 21/03/2018 a las 23:57

Got Talent se acerca ya a su recta final, pero sus excelentes datos de audiencia están haciendo que Mediaset se replantee cuándo emitir la gran final del reality y también cómo pueden hacer para alargar un poco más el formato para asegurarse ganar el mes de marzo. Así que la noche de este miércoles, en teoría la cuarta y definitiva semifinal de Got Talent, tal vez no sea la definitiva del todo.

Y es que parece que Telecinco está planteándose hacer una nueva gala pero en esta ocasión de repesca, con el fin de tener un programa más de Got Talent que sume audiencia al cómputo global del mes. De esta manera, la gala especial podría emitirse en mitad de la Semana Santa.

Con esa gala extra aun en el aire, la semifinal del miércoles volvió a tener Santi Millán como presentador del concurso y al jurado formado por Risto, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez. El nivel de los concursantes es a estas alturas ya muy elevado y el jurado vivió momentos de verdadera tensión a la hora de emitir sus veredictos. La competición está más ahora más afilada que nunca y los miembros del jurado han de luchar entre ellos para hacer prevalecer su postura.

Entre las actuaciones dmás destacadas de la gala estuvieron la de Cristian Pérez, a quien el mismísimo Risto Mejide le dio su pase de oro para llegar a la semifinal con su flamenco; el poeta guineano César Brandon; dos grupos de baile urbano...Lo que nunca falta en Got Talent, y lo que sin duda constituye una de las grandes bazas del programa, es la variedad de los espectáculos, algo que el público agradece.

Precisamente fue poco antes de la actuación de uno de esos grupos de baile, el Granada Team, cusndo se vivió el momento más difícil de la noche y tal vez de toda esta temporada de Got Talent. Haciendo los último ensayos antes de salir a plató, uno de los miembros del equipo sufrió una aparatosa caída que le llevó a perder el conocimiento.

En cuanto despertó un poco, los servicios médicos del programa atendieron al muchacho, que no sabía decir ni en qué día o en qué mes vivía. Le llevó un tiempo volver a recobrar la conciencia, unos minutos que para sus compañeros de equipo fueron como años. Finalmente, pudo salir al escenario a defender su arte y explicarle al presentador que «esto es lo que pasa cuando dependemos de algo que no sea nuestro cuerpo».