Un grupo de concursantes abronca a Risto por «minimizar su trabajo»

Actualizado 05/04/2018 a las 00:54

Tras el parón de Semana Santa, Got Talent se acerca ya a su recta final y al momento de conocer quién será su glorioso vencedor. Los excelentes datos de audiencia que está registrando el talent show han llevado a Mediaset a replantearse cuál será el día en el que emitan la gala final. De hecho, la compañía alargó el formato con la última entrega de los mejores momentos para asegurarse unos buenos números durante el mes de marzo. Este miércoles se celebró la quinta y última de las semifinales, en la que varios aspirantes se disputaron los dos últimos billetes hacia la gran final.

El objetivo de la gala de este miércoles fue el de conceder una ocasión para la repesca a algunos de los aspirantes que se quedaron por el camino. En total fueron trece los concursantes que a lo largo de la noche los que pasaron por el escenario de Got Talent para tratar de persuadir a Risto, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez de que merecían un hueco en la final.

Todos ellos habían pasado ya por el plató del talent show, y volvieron la noche de este miércoles con la intención de mejorar su anterior actuación para convencer a la audiencia del programa, que es donde reside la soberanía en Got Talent. Y es que los dos artistas que consiguiesen más votos del público iban a ser los que se abriesen paso hacia el sueño de resultar ganadores de Got Talent.

Como siempre sucede en el talent de Telecinco, los espectadores pudieron ver un poco de todo en la gala de repescas. Uno de los números más aplaudidos de la noche fue el de la cantante y pianista Ariadna Redondo, que se sirve de la tecnología más puntera para generar armonías, percusiones, efectos vocales...También sorprendieron las 16 bailarinas de entre 6 y 16 años que forman Davinia Van Praag Dance Academy con su coreografía de We are in the Money. Precisamente fue este grupo de pequeñas bailarinas el primero en ganarse el corazón del público y, por tanto, el pase a la final.

Pero si hubo un número que dejó boquiabierto al jurado fue el de Tomás Sanjuan, un joven mago que puso en pie al público con sus increíbles trucos. No fue solamente la magia de Tomás lo que encandiló al jurado, sino que también valoraron su gracia y desperpajo para moverse en el escenario y jugar con el público. «Sería una gran injusticia que este chico no estuviese en la final», dijo Risto en su turno de palabra, y todos estuvieron de acuerdo.

Como casi siempre sucede en Got Talent, Risto Mejide, el más polémico de los jueces, tuvo un pequeño encontronazo con uno de los concursantes. Se trataba de los apodados como Bucaneros, un grupo de tres acróbatas o gimnastas que hicieron un número que impresionó a todos los jueces menos, claro a Risto.

Al terminar la valoración de la mesa de los jueces, uno de los bucaneros quiso dirigirse a Risto para decirle unas duras palabras: «Creo que con nosotros te has equivocado desde el principio. Tú siempre has dicho que lo importante es que cada actuación sea mejor, y nosotros hemos hecho eso y tú nos has negado. Siempre has querido minimizar nuestro trabajo». El catalán, a quien no le hicieron ninguna gracia esas palabras, le replicó diciéndole que «si queréis estar en la final, haced una actuación perfecta». En este punto, el presentador Santi Millán tuvo que intervenir para zanjar la situación y mandar a los Bucaneros al vestuario.