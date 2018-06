La tensa discusión de una pareja tras una de las citas más incómodas de «First Dates»

Actualizado 04/06/2018 a las 22:52

El popular dating show de Cuatro, «First Dates», no cesa de recibir peticiones para cenar en su «restaurante del amor». La cadena ha encontrado un auténtico filón de audiencia en este formato que es garantía de entretenimiento de lunes a viernes y así continuó este lunes.

«El tito Manu» fue el primero en pisar el restaurante de Sobera, pero no llegó solo a First Dates. Con él llegó Alfonso, un gaditano de 25 años y gran amigo del primero, con la esperanza de encontrar el amor junto a su gran compañero de fatigas. Ambos se ganan la vida en la noche, el primero como stripper y el segundo como camarero de discoteca, y ambos tienen una dilatada experiencia amorosa.

También juntas llegaron Fany y Lily, dos barcelonesas de 24 años, dos hermanas que aseguraron «dormir, bailar, reir y llorar juntas...Estamos siempre juntas y nos queremos mucho». Sobre todo bailaban, pues nada más entrar en plató se pusieron a bailar entre las mesas. A Fany, estudiante de traducción, le tocó sentarse a cenar con Alfonso mientras que su hermana Lily se fue con Manu. Estos últimos tuvieron una cita agria y desagradable desde el primer momento, sobre todo porque ella no parecía muy contenta con su suerte. Además, era una mujer de carácter fuerte, que ya nada más empezar a cenar le recriminó a su pareja estar bebiendo cerveza y no una bebida sin alcohol. La suerte de Alfonso y Lily fue algo mejor, y tuvieron una conversación mucho más agradable. Sin embargo, el final fue total opuesto al comienzo: mientras que Manu y Lily se dieron una segunda oportunidad, Fany no quiso verse una segunda vez con Alfonso.

Fue luego el turno de Isi y Sergio, dos hombres madrileños que buscaban el amor en la televisión tras numerosas decepciones amorosas. Ya desde el primer momento quedó más que claro que Isi y Sergio no pegaban ni con cola. El primero tiene 40 años y aseguró ser un amante de la estética porque le gusta «ponerse cremitas, tomar el sol en veranito...» y además aclaró que su animal favorito es el delfín. Por su parte Sergio, de 35, es empresario de moda y nada más ver a su pareja dijo que «yo, que me dedico a esto, no veo que Isi sea una persona a la que le gusta la estética. De hecho, lo veo como una persona bastante dejada...No me ha gustado nada, pero yo soy una persona educada que ha venido aquí a tener una cita y me voy a quedar».

Ya desde que se sentaron la conversación fue forzada e incómoda, sin que ninguno de ellos pusiese demasiado interés en la cita. Sus personalidades eran totalmente antagónicas y, tal y como dijo Sergio, «Isi tiene mentalidad de niño de 7 años». Isi desconectó pronto para mirar fijamente a Matías, el camarero del programa, sin que le importase lo que pensase Sergio. «No te estás enterando de nada de lo que te he dicho», le reprochó este último. «La verdad es que me he pasado la cita mirando al camarero», reconoció Isi entre risas. El desenlace de la cita estaba claro desde el principio, y los dos madrileños miraban el reloj cada poco ansiendo que llegase el final.

«De momento han sabido mantener la compostura, pero espero que acaben pronto y no pierdan también eso», alertó Sobera sobre la pareja. Ya hacia el de la cena Sergio le preguntó qué no le gustaba a Isi de él, y este fue muy claro: «Pues no me gusta tu delgadez y que tienes pluma, se te nota mucho. A mí me gustan hombres mucho, mucho más masculinos». Sus palabras no le sentaron nada bien a Sergio, que le dijo que «es raro que alguien me caiga mal, pero me ha parecido una falta de respeto eso que me has dicho. Además, tienes que prestar atención a lo que una persona te dice en una cita, no puedes estar mirando las luces. Si nos cruzamos en el metro, tal vez me cambiaría de vagón para no saludarte».