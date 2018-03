Tenso enfrentamiento entre Pilar Rahola y Javier Sardá por la manifestación de Sociedad Civil Catalana

Actualizado 20/03/2018 a las 12:59

«Mi hermana pidió extender la mano y Pilar dice que sintió repugnancia», denunciaba Javier Sardá en el programa de Rac 1 «El Món» a Pilar Rahola, que criticó el discurso a favor de España que dio Rosa María Sardá durante el acto del pasado domingo organizado por Sociedad Civil Catalana. En la concentración se defendió la unidad de España, el diálogo y recuperar «el seny». Un discurso que a la periodista independentista le escoció, y volvió a utilizar el argumento del «ellos contra nosotros» arrogándose la voz de los catalanes (que dieron la victoria a Inés Arrimadas) para cargar contra Sardá: «He dicho que era repugnante verla allí. Lo dijo delante de los sectores que más nos odian y que más daño nos quieren hacer... Y va y los avala», excretó Rahola.

«No pongo en duda que la Rosa María Sardá no es lo mismo que según qué gente, por eso me duele, porque quiero a Javier y sé que le está doliendo», trataba de argumentar Pilar Rahola, que se encontraba la réplica del expresentador de «Crónicas Marcianas» y hoy tertuliano profesional: «Parece que no todos tienen derecho a manifestarse según la óptica independentista».

Pilar Rahola continuó la discusión elevando el tono e insultando por doquier. «Sociedad Civil Catalana está en contra del diálogo, por eso ha acumulado a todos los fachas que hay por este mundo.[...] El nivel de odio es alítisimo en estas manifestaciones. [...] Me duele que la Sardá vaya a una manifestación como esta porque me pareció una vergüenza», fabulaba la tertuliana sobre un acto que se saldó sin incidentes y que pedía un «gobierno para todos y un espacio de convivencia». «Hay que abrir una nueva etapa en Cataluña en la que se trabaje para todos los catalanes y se acabe con el relato falaz de la independencia», destacó el presidente de SCC, José Rosiñol. La marcha, la tercera que organiza la entidad después de las multitudinarias convocatorias del pasado mes de octubre, tuvo como lema «Ahora más que nunca, seny», y contará con la presencia en el escenario del exministro francés Manuel Valls; el exfiscal superior del Tribunal de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo; y los exdiputados Jordi Cañas (Ciudadanos) y Juan Milián (PPC). Es decir, una marcha pacífica y diversa, nada que ver con la fábula de Rahola. Todo se resume en la frase de Javier Sardá: «Tú no escuchaste lo que dijo Rosa».