¿Qué tiene que tener un cantante para entrar a «OT 2018»?

Actualizado 01/06/2018 a las 01:07

Cientos de personas forman una cola enorme que ocupa el Paseo Olímpico y la Explanada Olímpica del Palau Sant Jordi de Barcelona. De todas partes suenan voces cantando; la gente está nerviosa, rellena sus fichas, repasa los textos de las canciones y aprieta contra el pecho sus instrumentos musicales. Talentos de todo el país vienen a probar suerte en el primer cásting de «Operación Triunfo 2018», segunda temporada del renacido concurso musical de TVE. A primera hora de la tarde del miércoles había más de 2.000 personas inscritas en las pruebas, tres veces más que los presentados el año pasado.

Al final de la cola les esperan tres cámaras. Cada uno de los candidatos sale frente a una de las tres y tiene que cantar a capela durante un mínimo 20 segundos. El equipo de jurados decide al momento quienes pasan a siguiente fase entregándoles una pegatina con un número. Ahí es donde se concentran todas las emociones: la explanada se llena de risas y lágrimas: las de los aspirantes y también las de los familiares y amigos que han venido a apoyarles. A Nerea Sánchez, de 19 años, que ha pasado a la segunda ronda, la reciben sus amigas gritando y dándole la enhorabuena. «¡Mucha presión, muchos nervios, pero lo repetiría mil veces!», sonríe Nerea. Canta desde pequeña y sueña con convertirse en artista profesional, pero la decisión de participar en el cásting no resultó nada fácil: «No sabía si de verdad es lo que quería, pero me he dado cuenta de que es un buen camino y tengo que coger esta oportunidad», explica.

El momento resulta igual de emocionante para los organizadores del concurso. «Volver a hacer este programa es un regalo para todo el equipo», comenta Noemí Galera, directora de la Academia y responsable de cásting de Gestmusic. Aunque disfrutaron mucho la edición del año pasado, explica, y se enamoraron de «16 personalidades diferentes», este año les apetece hacer algo distinto. «Intentar reproducir esos perfiles es una tontería. Nuestra recomendación a todos es que sean ellos mismos. Las cámaras no engañan», asegura Galera, que ha confirmado también que el claustro de profesores será el mismo que en la edición anterior. «Porque si algo funciona para qué cambiarlo», insiste. Desde el punto de vista tanto personal como musical, el equipo espera que los concursantes sean lo más naturales posible.

Con el objetivo de estrechar aún más su vínculo con las redes sociales, este año se ha incorporado un nuevo sistema de cásting: los pases directos para aquellos que subieran sus mejores vídeos con versiones de conocidos temas a Twitter e Instagram. De los más de 15.000 de publicaciones colgadas con la etiqueta #OTCover, solo alrededor de 200 recibieron el pase directo. Sin embargo, Noemí Galera insiste en que todos los que no hayan obtenido esta preferencia se presenten de toda maneras a alguna de las pruebas que se celebrarán a lo largo del mes de junio en Alicante (día 4). Valencia (día 7), Mallorca (día 12), Donostia (día 18), Vigo (día 21), Tenerife (día 26), Málaga (2 de julio) y Sevilla (5 de julio). Madrid, el 10 de julio, cerrará esta gira en busca del talento.

A los aspirantes que pasen con éxito esta primera y una segunda a puerta cerrada (en la que podrán acompañarse de instrumentos o bases musicales), les espera el cásting final, que tendrá lugar en Barcelona, y la gala cero de «Operación Triunfo», que se emitirá en directo en La 1, donde los 18 o 20 candidatos actuarán delante del público y del jurado. Al final, elegirán a los 16 concursantes que formarán parte de esta nueva edición en busca de la próxima Amaia.