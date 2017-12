El único examen que vas a querer hacer, el de «OT 2017»

13/12/2017 a las 01:39 Actualizado 13/12/2017 a las 01:39

Llega la época de exámenes. Lo sentimos, chicos. Pero no os preocupéis porque os traemos el exámen definitivo, el que haréis sin dudar y sin un fallo): el parcial de Historia de España OT.

¿Qué te dice la palabra tortuga? o ¿quién cantó «Issues»? son algunas de las preguntas que ha incluido Miguel Ángel, un tuitero de 18 años, en este exámen para poner a prueba a los más fanáticos de esta edición de «Operación Triunfo». Hay preguntas breves, de de desarrollo, para completar una frase y hasta cuestiones que nos piden que asociemos diferentes términos. ¿Crees que has estudiado lo suficiente? ¿Cuántas horas has estado viendo el canal 24 horas de YouTube? ¿Cuántos pases de micros has disfrutado? ¡Ponte a prueba!

Ni el propio autor se imaginaba la repercusión que podía llegar a tener. «No pensaba jamás que iba a formar tanto jaleo. Pensé que el de ayer tuvo éxito por la gente que está ahora de exámenes», explica Miguel Ángel a Eslang. Un total de siete preguntas que pueden suponer hasta 56 puntos como la nota máxima del examen compenen este test se ha hecho viral en Twitter en cuestión de horas.

¿Cuánta nota crees que has sacado? Te dejamos las soluciones para que lo compruebes. ¡Suerte!