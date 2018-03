¿De qué va «WifiLeaks», el reencuentro de Patricia Conde y Ángel Martín?

Actualizado 20/03/2018 a las 11:26

A finales del pasado enero, Movistar+ anunció que la pareja cómica formada por Ángel Martín y Patricia Conde volvería a la televisión con un nuevo programa que estaba preparando #0, el canal de pago de la plataforma. Casi dos meses después, la cadena estrenó «Wifileaks: Noticias del futuro», el nuevo espacio que ambos presentarán durante media hora y de lunes a jueves.

Como ya avanzó Fernando Jerez, director de la cadena #0, la química entre Patricia Conde y Ángel Martín marcó un antes y un después en la televisión española. «Reflexionamos sobre las cosas que han funcionado y sobre lo que no. Esto nos llevó a creer que teníamos que hacer un diario que tuviera mucha notoriedad y fuera parte de una estructura sólida en #0 y nos parecía que unos señores que fueron los reyes de todas las sobremesas allá por el 2006, que rompieron moldes con “Sé lo que hicisteis”, eran los ideales», aseguraba Jerez, pero «no tendrá nada que ver con el formato anterior».

Ángel Martín y Patricia Conde desmenuzaron (y seguirán desmenuzando) temas de lo más variopintos relacionados con la ciencia y la tecnología bajo un denominador común: el humor; es decir, adiós a todo lo que tenga que ver con la televisión. La principal pista de la temática del programa fue su nombre: «WifiLeaks».

Sea como sea, lo que está claro es que el pasado lunes vimos el reencuentro más esperado de la televisión. «Gracias porque sin vosotros esto habría sido imposible. Por vuestros mensajes de apoyo y vuestro cariño. Gracias a mi familia por acompañarme siempre. Pero, sobre todo, gracias a la persona sin la cual sería imposible que yo estuviera aquí hoy», decía Patricia Conde. No, no se trataba de Ángel Martín. «Gracias a mí», añadía la presentadora ante la carcajada del público.

Después de 7 años de espera y un huerto que ya tiene el tamaño del Desierto del estdo de Alabama por fin EL REENCUENTRO #WifiLeaks1pic.twitter.com/D8RHVD8ocz — WifiLeaks #0 (@WifiLeaksCero) 19 de marzo de 2018

Las palabras de emoción y admiración llegaron para presentar a... No, tampoco me refiero esta vez a Ángel Martín. Fueron para Wireless José, un asistente virtual dotado de inteligencia artifical. «Cuánto tiempo… Ha llovido», decían en su reencuentro. «Te acuerdas de hace 7 años, del día que llegaste al programa y dijiste que no podías más, y que necesitabas largarte a descansar a tu huerto», le reprochaba Conde, para después espetarle: «Quiero que sepas que me alegro mucho que hayas vuelto a tener ganas». Después de varios preámbulos, salió, por fin, el presentador en la versión que vimos un millón de veces en «Sé lo que hicisteis»: la de gruñón. «Aquí estamos justo antes de 'Fama'. Ya solo falta que Movistar+ compre 'Tonterías las justas', 'Crónicas marcianas' y 'El Grand Prix' y así cada vez que pongas #0 tendrás la sensación de que te has muerto y has llegado al cielo», decía irónicamente Martín. Para celebrar el reencuentro, Patricia Conde hacerle un regalo: «He enviado nuestros nombres al sol».

Pero ¿de qué va «WifiLeaks»? «Va de intentar comprender lo mucho que ha cambiado el mundo en los últimos años. Todas las noticias que toquemos, son noticias que están pasando», contaba Ángel; «pero también va de reírnos», matizaba Patricia. También aprovecharán alguna excusa para hablar de historia. Como sucedió este lunes, que utilizaron como el día del padre como excusa para hablar de Tim Berners-Lee, «el padre de las tres w»; o buscarán temas cotidianos como la evolución de la «búsqueda del amor». Eso sí, todo esto repleto de humor.