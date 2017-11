«Zapeando» cumple mil tardes en antena

24/11/2017 a las 14:11 Actualizado 24/11/2017 a las 14:12

«Llegar a cumplir mil programas en la televisión actual es todo un lujo», asegura Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, que celebra los cuatros años en antena de «Zapeando», programa producido por Globomedia para La Sexta. Frank Blanco está a la cabeza del espacio, acompañado por Cristina Pedroche, Anna Simón, Miki Nadal, Quique Peinado y Ana Morgade.

«Con el paso del tiempo, el programa no se ha estancado, ha evolucionado y ha sabido ir captando a la audiencia contando la actualidad en clave de humor. No es solo un programa de zapping; sino que va un paso más allá», añade Ferreiro. Para Mario López, director de Antena de la cadena, «Zapeando» ofrece «producción propia, directo, humor, tan necesario siempre y más en los tiempos que corren, viralización (nada muy bien en las redes sociales)».

Frank Blanco asegura que son «una gran familia». «Hemos creado un clima difícil de encontrar en televisión y estoy convencido de que traspasa la pantalla y llega a los hogares». Por su parte, Cristina Pedroche –que llegó como invitada al programa número 13 y se quedó–, cuenta que en el formato ha crecido «en lo personal y como profesional». «Contamos las cosas con un humor y de una forma que nadie se sienta ofendido. Entré en La Sexta con 21 años y aquí he aprendido todo lo que soy. Al tratarse de un programa diario, necesita mucha concentración. Además en estos cuatro años trabajando en “Zapeando”, he vivido momentos malos y buenos: falleció mi abuela, conocí a David, me he casado...».

Miki Nadal y Cristina Pedroche tienen en su historial haber estado ya en otro programa que llegó a las 1.000 emisiones, «Sé lo que hicisteis...». El también presentador de «90 minuti» en Real Madrid TV asegura que «esto es el resultado de un gran trabajo en equipo, que en nuestro caso ha dado sus frutos». Anna Simón confirma que son «unos privilegiados», por trabajar en lo que les gusta. «No sé si llegaremos a mil más, pero yo desde ya firmo por ello».

Mensajes de apoyo

Este viernes, «Zapeando» entra en el selecto club de los 1.000. Pablo Motos, Karlos Arguiñano, Jorge Fernández, Arturo Valls, Jordi Hurtado, Susana Guash, Julián Iantzi, Sara Escudero e Irene Junquera, entre otros, dedicarán mensajes de felicitación al programa. Matías Prats acudirá en directo al plató convirtiéndose en el padrino de esta edición tan especial.

Además, Ana Morgade, Miki Nadal y Anna Simón serán los protagonistas de un musical que dará el pistoletazo de salida de esta emisión milenaria. Por último, no faltarán los vídeos en los que el equipo recordará cómo ha cambiado el mundo en general y la televisión en particular en estos cuatro años de emisión, así como un homenaje para todos los bebés que han nacido y crecido con «Zapeando». «Será un bonito collage visual dedicado a la “generación zapeando”», comenta Frank Blanco, «formado por todas las imágenes que los telespectadores nos han ido enviando a través de las redes sociales.