El zasca de Anna Simon a Chenoa

Actualizado 27/03/2018 a las 16:06

Como cada lunes, Chenoa acudió a «Zapeando», el programa presentado por Frank Blanco, para hablar sobre la actualidad televisiva. Pese a ser una de las cara más reconocidas (y queridas) que aparecen en el programa, la triunfita se ha visto envuelta en más de una situación comprometida. Tal y como ocurrió el pasado lunes.

Esta vez, el zasca se lo llevó durante su presentación. Frank Blanco estaba dando paso a los colaboradores del día, entre los que se encontrabaChenoa. Al decir el nombre de la cantante sonó «Soy humana», su última canción. Justo entonces, Anna Simon saltó: «¿Es que solo tiene una canción esta chica?». Como os podéis imaginar la cara de la cantante se quedó echa un poema; sin embargo, reaccionó rápido y comenzó a enumerar nombres de sus canciones como «Soy lo que me das».

Chenoa, en el plató de «Zapeando» -LA SEXTA

Ante esta situación, Frank Blanco intentó quitarle hierro al asunto pidiendo a Chenoa que sacara disco pronto, pero ¿qué contestó ella? Que iba a meter a Anna Simon en los coros. «Eso juro que me lo ha dicho», confesaba la colaboradora. «Con Simon los coros tienen que ir bien arreglados, y con bien arreglados me refiero a intentar tunearlos un poco», contestó Chenoa. «Yo no necesito ningún arreglo, bonita», respondió Simon.