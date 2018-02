A.M.

Infraestructuras La carretera Alcalá de Guadaíra - Dos Hermanas suma un nuevo retraso en su ejecución Ahora la fecha que da fomento para su finalización es final de año en lugar de junio

Los retrasos en la ejecución de las obras de desdoble de la carretera A-392 que une Alcalá y Dos Hermanas se convierten en algo crónico. Hace unos meses el consejero de Fomento, Felipe López, aseguró que la finalización se produciría en junio de 2018. Ahora el propio consejero reconoce que será imposible cumplir ese plazo y ofrece uno nuevo: antes de que acabe el año. Para ese momento cifra tanto el final de la obra como la puesta en servicio de la misma. El consejero ha realizado esas declaraciones en un foro de la Cámara de Comercio en el que ha ofrecido una ponencia sobre infraestructuras.

Cuando se retomaron las obras, que estuvieron cuatro años paradas, el plazo para su finalización se fijo en febrero de 2018. Un constante retraso del que ya habían advertido los empresarios de Alcalá (FICA) y de Dos Hermanas (TIXE), ya que han constatado que el ritmo de obras es de tal lentitud que iba a ser imposible llegar a la fecha anunciada.

En respuesta a FICA, la Junta indicó que los retrasos se deben a problemas administrativos. Sobre todo vinculados a las expropiaciones de terrenos necesarios para la carretera y que aún no están concluidas. Algo que resulta paradójico si se tiene en cuenta que las obras comenzaron hace diez años.

Las asociaciones empresariales de ambas localidades se han unido para reclamar que se termine de una vez una carretera que consideran clave para el desarrollo económico de ambos municipios que, recuerdan, suman una población de más de 200.00 habitantes. Al mismo tiempo advierten del peligro que supone el estado actual de la vía, con desvíos provisionales, sin arcenes y sin iluminar.

Pero también denuncian que el proyecto de las obras no incluye las conexiones con ambas localidades, de forma que el desdoble no llega hasta el casco urbano en ambos casos. Esta circunstancia, consideran que puede crear un cuello de botella en la entrada a ambos municipios, que creen necesario resolver. Sobre esta cuestión no hay previsión de la Junta para la ejecución de las obras.

El consejero de Fomento se ha referido también al robo de 400 metros de raíles del tranvía en construcción de Alcalá que denunció ABC. Felipe López indica que por el tipo de robo y por el uso de maquinaria para realizarlo deben ser obras de una organización. Ha recordado que la Junta ha puesto la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y ha indicado que se redoblará la vigilancia de los tramos ya construidos para que no se repitan robos, ni actos vandálicos, ya que además del robo de los raíles también se han llevado barandillas metálicas y han destrozado una de las estaciones, entre otros desperfectos.

El consejero afirma que se repondrá lo expoliado y que en ningún caso estos hechos van a suponer un retraso en la fecha prevista de conclusión de la obra y de la puesta en servicio del tranvía de Alcalá. Actualmente está en ejecución el tramo final de la obra civil que corresponde con la conexión con la Universidad Pablo de Olavide, donde la línea de Alcalá enlazará con el Metro de Sevilla.