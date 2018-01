Carnaval de Cádiz La letra de Carnaval a la víctima de la Manada de la comparsa de Sevilla «Las irrepetibles» de la que todo el mundo habla El grupo femenino de Alcalá de Guadaíra arrasa en las redes y en los medios con su pasodoble de apoyo a la joven que sufrió una agresión sexual en grupo durante los Sanfermines de 2016

R. Vázquez

@rociovazquezm Sevilla 16/01/2018 12:45h Actualizado: 16/01/2018 12:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A quienes nieguen el valor reivindicativo del Carnaval de Cádiz y su capacidad para remover conciencias, la comparsa femenina «Las irrepetibles», grupo de Alcalá de Guadaíra, les ha azotado con una letra de esas que sobreviven más allá del Concurso del Gran Teatro Falla. Numerosos medios nacionales han contado lo que las chicas alcalareñas cantaron a los cuatro vientos durante su paso por Preliminares, en la tercera sesión del COAC 2018. Las chicas, con letra y música de Jaime Cruz y David Castro, interpretaron un pasodoble dedicado a la víctima de «la Manada», la joven madrileña que presuntamente fue agredida sexualmente por cinco sevillanos durante los sanfermines de 2016.

Durante el juicio, celebrado apenas hace una semanas, se puso en entredicho en numerosas ocasiones la versión de la mujer y las redes sociales fueron escenario de duras batallas machistas. Pero «Las irrepetibles», en un año marcadamente feminista, no han desaprovechado su oportunidad para defender la libertad de las mujeres sobre las tablas del teatro gaditano.

Su pasodoble, el segundo que cantaron en esa ya noche mágica para ellas, supone un alegato (su estructura se identifica como una sesión de un juicio, como pudo ser en el proceso contra la Manada) a la integridad moral de las féminas independientemente de su forma de vestir y, sobre todo, a las ganas de vivir pese a haber sido víctima de una deleznable agresión sexual. «Hoy confieso», arranca.

«Si es por trabajar a nadie le importa/ que salga de noche y en falda corta/ pero si me arreglo para ir de fiesta, para ir de fiesta soy una golfa», cuentan «Las irrepetibles» en este pasodoble que se ha hecho viral y del que todo el mundo habla pese a que la comparsa alcalareña no es un grupo puntero en el Carnaval de Cádiz. Son jóvenes y aún principiantes, pero su letra a «La Manada» les ha dado tanta o más repercusión que la polémica sobre el aguillotinamiento simulado a Puigdemont de la chirigota chiclanera «La familia verdugo».

«Dos, me tomé dos copas después del cine/, cena con amigos y luego fuimos a bailar/ y no paré de reírme. /Que aquel día pensaba que me moría/ y después de esquivar la cornada de aquella manada/, salgo y celebro cada semana que sigo viva», remata el pasodoble de «Las irrepetibles» que ha sido celebrado en Facebook hasta por el propio alcalde de Cádiz, José María González, Kichi (Por Cádiz sí se puede).

«Enhorabuena a ‘Las Irrepetibles’ y esa forma tan bonita de defender su derecho a vivir la vida sin ser juzgada por ello», destaca el regidor gaditano, en uno de los miles de mensajes de apoyo a la comparsa y, especialmente en contra de la culpabilización a las víctimas de cualquier tipo de violencia de género.