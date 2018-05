POLICÍA Realizaban carreras ilegales de coches y maniobras de conducción ilegales sin tener carnet en Alcalá de Guadaíra La Policía Local de la localidad sevillana ha instruido diligencias contra cinco jóvenes por pintadas y conducción temeraria

A. MALLADO

Alcalá de Guadaíra Actualizado: 30/05/2018 14:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Tres detenidos por amenazar a un hombre con un arma simulada

La Policía Local de Alcalá ha instruido diligencias este fin de semana a cinco jóvenes, tres de ellos menores de edad. Dos de ellos por realizar carreras ilegales de coches con arriesgadas maniobras y otros tres por realizar pintadas. La colaboración vecinal ha resultado clave en ambos casos.

Ambas intervenciones tuvieron lugar el pasado lunes. Los vecinos del entorno de la Feria habían alertado a la policía de que en las calles colindantes y en el aparcamiento había jóvenes que conducían a gran velocidad y realizaban maniobras ilegales como trompos o derrapes. La Policía por ello vigilaba la zona y en un servicio de madrugada localizaron a dos vehículos realizaban acciones de conducción peligrosa. Pero además ninguno de los conductores tenían permiso legal para conducir, uno no lo había tenido nunca y el otro no lo tenía en regla. A ambos se le han instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, siendo denunciados además por conducción de forma negligente creando situación de riesgo para los usuarios de la vía.

Por otro lado, la Policía Local sorprendió sobre las seis de la tarde in fraganti a tres menores que realizaban pintadas y grafitis en las inmediaciones de la calle Cabalgata Reyes Silos. Fueron los vecinos quienes alertaron de su presencia. Los jóvenes fueron sorprendidos pintando un muro de cerramiento por los agentes de la Policía Local que les intervinieron 19 botes de este tipo de pintura y 4 rotuladores. Durante la identificación les hallaron varios bocetos de dibujos con su firma que han servido a la Policía Local para identificar otros 6 muros de la ciudad donde los mismos han firmado o pintado, desluciendo fachadas.

Los agentes han puesto al corriente tanto a los tutores legales de los menores como a la Subdelegación del Gobierno para su correspondiente sanción, ante la posible denuncia a la fiscalía de menores por delitos de daños al patrimonio.

Además el pasado sábado sobre las 4 de la madrugada un conductor que duplicaba la tasa de alcohol acabó detenido al intentar esquivar un control policial por la calle Rafael Beca realizando una maniobra que lo llevó incluso a circular en sentido contrario. El vehículo le quedó inmovilizado y el conductor se encuentra acusado de un presunto delito contra la seguridad del tráfico.