Nativel Preciado en Tomares: «Los españoles somos más nacionalistas que patriotas»

La periodista y escritora Nativel Preciado, que abrió anoche la VI edición del Foro «España a debate», organizado por el Ayuntamiento de Tomares, manifestó su voluntad de «revelarse contra la pesimista autovaloración que tenemos los españoles de nosotros mismos, que hace que nuestra autoestima siga por los suelos».

Ante un Auditorio Municipal Rafael de León lleno de seguidores, la finalista del Premio Planeta, que fue presentada por el periodista y escritor Francisco Robles, como «una gran comunicadora polifacética, novelista, articulista, cronista parlamentaria, una mujer que hace de todo y que todo lo hace bien», destacó citando a José Antonio Marina que «lo mejor que te puede pasar en la segunda mitad de la vida es tener muchos proyectos abiertos, pues eso te permite estar más viva y conservar las ilusiones y esperanzas. Por eso yo, sigo tocando tantos palos».

Nativel manifestó también «su preocupación por la baja autoestima de los españoles, pues es contagiosa. Me sublevo, me pongo enferma cuando alguien dice que este país no tiene arreglo, que este país es lamentable. Me sale un ramalazo nacionalista, que no quisiera fomentar en estos momentos, pero que me hace sentir muy española cuando algunos dicen que en este país todo funciona mal».

En este sentido, señaló que «el patriotismo es el amor de lo propio y el nacionalismo el odio de lo ajeno. Es obvio que somos más nacionalistas que patriotas, pues es evidente que el amor propio lo tenemos muy disminuido. Así, no hay forma de recuperar el orgullo nacional, ni el aprecio a la bandera ni a los símbolos que en otros países se veneran».

«Venimos arrastrando un derrotismo de siglos. No hemos sido capaces de digerir nuestra historia, empequeñecemos nuestros aciertos y agigantamos nuestros desastres, tenemos una especie de vocación masoquista. Somos los primeros responsables de avivar la leyenda negra que identifica a España con el país de los toros, la fiesta, el flamenco y nada más».

Y sin embargo insistió en que España es «un país habitable, gracias a que hay muchas personas de cualquier profesión o ideología que se comportan honestamente y cumplen con su deber todos los días. Lo que está sucediendo en los últimos meses con el proceso catalán, los casos de corrupción, la falta de acuerdos y pactos entre partidos, empañan todas las cosas positivas que también tenemos».

Nativel también abogó en la defensa de las profesiones de político y periodista. «A pesar de su mala prensa, ambas son necesarias en una democracia, ya que también hay políticos y periodistas honestos, y muy capaces de hacer las cosas bien, hasta en un montón de basura se puede encontrar una brizna de oro».

Como ejemplo, Nativel acabó citando el libro «1.785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español», en el se mencionan las materias en las que los españoles somos líderes.

«Ojalá los dirigentes actuales en lugar de apedrearse mutuamente, sean capaces de dibujar un futuro en el que podamos proyectar nuestra dignidad como nación y los periodistas, los encargados de transmitir la información, seamos más selectivos y didácticos a la hora de contar lo que sucede».

La comunicadora concluyó su discurso enviando un mensaje de positividad al auditorio. «Me queda la esperanza de que las jóvenes generaciones miren a este país con ojos más limpios que las de sus padres y sus abuelos. Decía Van Gogh a su hermano Theo: “Encuentra bello todo lo que puedas, pues la mayoría no encuentra nada lo suficientemente bello».

Tomares, centro del debate en España

«España a debate», un ciclo presentado y moderado por el periodista y escritor Francisco Robles, convierte a Tomares durante el mes de febrero en el centro del debate en España.

En su sexta edición, a Nativel le seguirá el jueves 8 de febrero el filósofo e intelectual Fernando Savater, el jueves 15 de febrero, intervendrá el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, y cerrará el ciclo, el jueves 22 de febrero, el periodista Fernando Jáuregui. La cita es todos los jueves de febrero, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares.

«Altura intelectual la que se cita en Tomares para alumbrar el pasado reciente, el presente ardiente y el futuro inminente de una nación antigua y moderna, convulsa como su historia y contradictoria en su esencia. Una madrileña, un vasco, un sevillano y un cántabro. Pura diversidad en la unidad democrática de España en libertad que fabricamos cada día. Cuatro grandes figuras y conocedores de nuestra nación para comprobar que la verdad de España es una suma de verdades», destacó Paco Robles.