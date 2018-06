ESPARTINAS Un nuevo concejal del Ayuntamiento de Espartinas, esta vez socialista, se pasa al grupo de no adscritos Tras la marcha del exalcalde Domingo Salado y del también popular Juan Pedro Corrales, se ha conocido un nuevo caso, el de Antonio Miguel Galicia

El que fuera alcalde de Espartinas durante doce años, Domingo Salado, pasó a formar parte del grupo no adscrito de concejales en el último pleno.

Salado abandonó el Partido Popular tras el desacuerdo en las formas durante la elección de la nueva candidata, María Helena Romero, y anunció que formará un nuevo partido independiente.

A Salado le ha acompañado Juan Pedro Corrales, exdelegado de Obras y Servicios, dejando al PP con 3 concejales en este municipio.

Pero no es el único edil que abandona un partido para pasarse al no adscritos. Este martes se conoció que Antonio Miguel Galicia Morales solicitó ser desligado del grupo socialista y continuar su labor como edil no adscrito, según informó el secretario general del Consistorio al terminar el pleno ordinario celebrado este pasado lunes.