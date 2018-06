¿Se ponen de acuerdo alcaldes del PSOE, PP, Cs, PA e IU cuando hablan del Aljarafe?

La historia reciente nos ha enseñado que hay que ser prudente con plazos y, por tanto, hay que avanzar paso a paso, para no tener que volver hacia atrás , y generar proyectos nuevos con los pies en el suelo. A largo plazo, en cualquier caso, nuestro objetivo es conseguir un Aljarafe sostenible e integrado. Es lo que le debemos a las generaciones futuras. Y para lograrlo debemos coordinarnos y defender un desarrollo equilibrado que proteja el medio ambiente, que garantice mejores comunicaciones y un buen transporte público, y en el que los municipios nos complementemos en el desarrollo económico. No tiene sentido que los pueblos del Aljarafe compitamos entre nosotros , debemos complementarnos. Además, creo en un Aljarafe que «recupere» los servicios que sus nuevos vecinos dejan en la capital al mudarse. Y hablo de recuperar porque pienso en los vecinos, que igual que traen sus maletas deben poder traer servicios como oficinas de Hacienda o de la Seguridad Social, por ejemplo, porque son servicios para ellos.

Los diferentes municipios que integran el Aljarafe comparten rasgos comunes que debemos seguir defendiendo como valores: nuestro entorno natural, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro espíritu de convivencia... No debemos olvidar que no dejamos de recibir nuevas familias y que se integran perfectamente en cada uno de ellos. Debemos seguir protegiendo esos valores para que la diversidad familiar que viene siga encontrando lo que busca aquí: sostenibilidad y calidad de vida. La llegada de nuevos vecinos es una oportunidad, y tenemos que equilibrarla con la conservación de los rasgos que nos identifican .

Cuando alguien decide alejarse de la ciudad, normalmente busca una tipología de vivienda diferente a bloques de pisos o pequeños apartamentos. Quien trasladó su residencia al Aljarafe, está dispuesto a sacrificar estar más lejos de su centro de trabajo a cambio de contar con una vivienda más amplia , con zonas verdes y en la que poder criar a sus hijos en un ambiente más saludable. La respuesta a si el modelo de desarrollo es el idóneo o no, se fundamenta en el hecho de que mientras la capital ha ido perdiendo población, los municipios del Aljarafe la han incrementado exponencialmente en los últimos años. Por ejemplo, Espartinas ha pasado de 5.092 habitantes en el 2000, a más de 16.000 en la actualidad. Eso sí, tenemos que trabajar para que la planificación urbanística siga unos criterios técnicos y no especulativos .

El Aljarafe tiene m ucho que mejorar en cuanto a infraestructuras . La A-49 es claramente insuficiente para acoger el tráfico de los municipios del entorno y la próxima puesta en servicio parcial de la SE-40, aunque lo mejorará sensiblemente, no cumplirá su función en tanto en cuanto no esté completa con los túneles bajo el río y su conexión con la A-66. También consideramos que deberíamos fortalecer el transporte público en el Aljarafe , ampliando la red de cercanías y aumento los municipios con acceso a esta, como es el caso de Espartinas; adaptando las líneas de autobús a la nueva realidad del Aljarafe y, sobre todo, poniendo en marcha el proyecto del tranvía del Aljarafe.

Coria del Río (PA)

Modesto González, alcalde de Coria del Río - ABC

Infraestructuras

Sin duda alguna, el Aljarafe tiene carencias históricas en infraestructura. Tenemos un Aljarafe que ha crecido en población de forma exponencial sin que lo hayan hecho sus infraestructuras. Se puede hablar especialmente de la S-40, paralizada tras muchos años en que se debería haber finalizado el proyecto, como es la parte más compleja de los túneles bajo el río a su paso por Coria del Río. Tampoco se han desarrollado las conexiones ferroviarias internas integrados en los planes PISTA: el tranvía del Aljarafe, las plataformas lanzaderas que permitan las conexiones entre el Aljarafe y entre el Aljarafe y la capital. Tampoco se han acometido los carriles bicis.

Urbanismo

Evidentemente, el desarrollo urbanístico del Aljarafe no es el más idóneo. Con el boom urbanístico, el Aljarafe se ha sobrepoblado y ha perdido toda su identidad y su configuración. Las viviendas pareadas y adosadas han invadido el Aljarafe dando otra imagen y otra configuración urbanística a este territorio. Están especialmente saturadas zonas como Mairena y Bormujos, que ahora no tienen los servicios necesarios para la población que acogen. En el caso de Coria del Río no ha tenido un desarrollo tan exagerado permitiendo conservar la identidad urbanística que tenía hace dos décadas.

Comercio

Apuesta no sólo por el comercio de proximidad, sino en general por la potenciación de todo lo local, de nuestros productos, identidades e idiosincrasia. Impulsar todo lo que hay de bueno en la zona y dejar a un lado todo lo que viene de fuera que no atrae un desarrollo sostenible de los municipios ni del Aljarafe.

Identidad

No existe una identidad del Aljarafe sino una suma de identidades. Incluso es difícil de delimitar la comarca del Aljarafe y presenta importantes diferencias: sobre todo entre los municipios de ribera respecto del Aljarafe Alto. Mucho menos tras el boom urbanístico. Hay zonas del Aljarafe que han sufrido un desarrollismo espectacular y, desde luego, nada sano que lo aboca a la pérdida de su configuración anterior. En definitiva, la identidad del Aljarafe ha quedado muy diluida en determinados municipios y otros como Coria del Río o la Puebla del Río, no tan desarrollados, han podido mantener mucho mejor su identidad.

Futuro

Más que cómo lo veo, cómo me gustaría verlo… Y me gustaría verlo integrado dentro de un área metropolitana de la que tantas veces se habla pero que no se lleva a la práctica ni se tiene en consideración. Que la capital no funcione por un lado y el Aljarafe por otro, pues se tratan de poblaciones similares pero sin un tratamiento conjunto ni en infraestructuras, ni en servicios ni desde el punto de vista urbanístico. En definitiva, espero un Aljarafe integrado en un área metropolitana concebida como tal con las infraestructuras necesarias.