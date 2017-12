Asalto en el Aljarafe «Me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y me despedí de la vida» El empresario Joaquín Henares asegura a los periodistas que se encuentra muy afectado tras el intento de robo en su casa

El empresario Joaquín Henares, que ha sido víctima de un asalto este lunes por la mañana en su vivienda de Mairena del Aljarafe, ha explicado a los medios, en la puerta de su casa, cómo los ladrones forcejearon con él y llegaron a ponerle «una bolsa de plástico» en la cabeza antes de que la Guardia Civil irrumpiera en el chalé y abatiera a uno de los delincuentes.

La víctima está muy afectada por lo ocurrido. Ha asegurado que llegó a despedirse de su vida. Cuando los ladrones accedieron a su casa, se encontraba solo. Únicamente había dos trabajadores de mantenimiento, uno de los cuales resultó herido. Si bien no presenta lesiones de gravedad. «No buscaban ropa (Henares es propietario de varios comercios del sector textil). Me decían que tenía mucho dinero y que lo iban buscando», ha señalado el empresario, quien ha relatado que les pusieron «una bolsa de plástico». Fue en ese momento «cuando me despedí de la vida tranquilamente».

Su yerno y abogado de la familia, Manuel Fernández, recordaba esta mañana cómo sobre las nueve de la mañana pasó por delante de la vivienda de sus suegros para llevar a su hija al colegio y la menor fue la que se dio cuenta que había un coche «extraño en la puerta». Se trata del Toyota que había usado parte del grupo de asaltantes para trasladarse a la finca y que fue analizado por la Policía Científica. A las 9.50 de la mañana llegaba el aviso a la Guardia Civil que desencadenaba una operación que se ha saldado con tres detenidos y uno de los asaltantes, un exguardia civil expulsado del Cuerpo hace años, abatido. «El de arriba ha decidido que hoy no era mi día», ha señalado el empresario.