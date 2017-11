Reconocimiento El talento aljarafeño destaca en los premios «Sevilla Joven» David Cotán, Jesús Campos y el club deportivo ILYO han sido galardonados por su trayectoria

La comarca del Aljarafe estuvo muy presente anoche en la entrega de los Premios «Sevilla Joven», que anualmente entrega la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Salud con el objetivo de reconocer la trayectoria de jóvenes y entidades que han destacado por su trabajo. En concreto, tres de los siete galardonados proceden de municipios aljarafeños: el emprendedor David Cotán, el científico Jesús Campos y el club deportivo ILYO.

Jesús Campos ha sido premiado en la categoría de Universidad. Licenciado en Química por la Universidad de Sevilla en 2007, este joven procedente de Camas relataba a ABC de Sevilla que se siente «muy contento por el galardón». «Llevo trabajando en el sector de la ciencia mucho tiempo, y que te premien así es muy gratificante, estamos más acostumbrados a los reconocimientos académicos y cuando se recibe uno desde fuera es aún más increíble», afirmaba.

Este 2017 ha sido redondo para el camero, ya que también ha recibido el Premio a Investigadores Jóvenes de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y el Premio a Investigadores Jóvenes de la Real Sociedad Española de Química.

Club de taekwondo

Por su parte, el club deportivo ILYO, premiado en la categoría de Deporte, tiene sus centros en Palomares del Río y en Almensilla. La entidad, que enseña taekwondo, tiene como objetivo la enseñanza de esta práctica deportiva a niños y a adolescentes y la promoción de hábitos de vida saludables. Además, ha sido merecedor de muchas medallas a lo largo de su trayectoria, tanto en competiciones celebradas a nivel andaluz como nacional.

«Estamos muy satisfechos de ver cómo se reconoce nuestro trabajo, llevamos muchos años luchando por inculcar lo importante que es el deporte a nuestros jóvenes», aseguraba Encarnación González, la presidenta de ILYO.

David Cotán, de Olivares, ha sido el premiado en la categoría de Economía y Empleo. Licenciado en Ciencias Ambientales, Doctor en Biotecnología y Máster en Experimentación en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide, ha sido profesor de la UNIA y de la Universidad de La Plata, en Argentina. Además, es director de Pronacera Therapeutics S.L., una empresa biotecnológica sevillana que aprovecha el talento de los jóvenes investigadores.

Según ha explicado Cotán a este periódico, el reconocimiento de «Sevilla Joven» ha sido una «sorpresa absoluta» para él. «Me presentaron unos amigos, así que hasta que no llegó la concesión del premio ni siquiera me esperaba nada», aseguraba. «Para mí ha sido una sorpresa enorme, cuando uno trabaja no busca premios, pero si se reciben ayudan y son una recompensa magnífica», afirmaba este olivareño que acudió a recoger el premio con su familia y amigos.

Los otros premiados

Los otros premiados, procedentes de Sevilla y el resto de su provincia, han sido la cantautora Adriana Moragues en la categoría Promoción de Sevilla en el Exterior, el Festival Animalada en Arte, la asociación «Tetoca Actuar» en Acción Social y el grupo de alumnos investigadores del IES Bécquer de Sevilla, en Ámbito Educativo. El acto de entrega contó con la presencia de la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Esther Gil; el director del IAJ, Francisco Pizarro; y el coordinador provincial, Francisco Bernal.