Vuelca un camión grúa en Mairena del Aljarafe y aplasta un coche que estaba estacionado Otro vehículo se ha visto afectado por este accidente, del que se desconocen las causas; no ha habido daños personales

ABC

Mairena del Aljarafe 28/12/2017 14:01h Actualizado: 28/12/2017 15:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un camión grúa ha volcado a primera hora de este jueves sobre varios vehículos que estaban estacionados en una calle la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, aplastando totalmente a uno de ellos y dañando parcialmente a otro, toda vez que el accidente no se ha traducido en daños sobre las personas.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio de prevención y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe y del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, el accidente ha ocurrido poco después de las 08,00 horas de este jueves en el entorno de la rotonda donde confluyen las avenidas del Conocimiento y de los Olmos, muy cerca del parque central de los bomberos del Aljarafe.

Un coche está totalmente aplastado y otro vehículo también se ha visto afectado -ABC

Por causas que no han trascendido, un camión grúa ha volcado sobre unos turismos que estaban estacionados en la vía pública, aplastando a uno de ellos y dañando parcialmente a otro más. No obstante, y según las citadas fuentes, el accidente se ha saldado sin daños sobre las personas, al no sufrir lesiones el conductor del camión y estar desocupados los turismos afectados.