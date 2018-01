DENUNCIA CIUDADANA Vecinos y empresarios denuncian inseguridad ante la falta de iluminación en un polígono de Espartinas La crisis económica paralizó el desarrollo del Polígono Industrial José Díaz, cuyo alumbrado ha sufrido robos y actos vandálicos.

La falta de iluminación en el Polígono Industrial José Díaz, en la localidad aljarafeña de Espartinas, provoca inseguridad entre empresarios y vecinos de la zona, que denunciaron esta situación ante ABC de Sevilla. Con una iluminación desigual, existen espacios en los que el alumbrado público no funciona o directamente no existe entre promociones que aún no han sido recepcionadas por el Ayuntamiento

La zona se ubica en los alrededores del cementerio municipal y cuenta con distintos planes parciales en los que se mezclan naves industriales y viviendas. Se encuentra en el perímetro del casco urbano, junto al campo, y presenta multitud de parcelas vacías, motivos que hacen que la sensación de vulnerabilidad aumente entre los vecinos.

El principal objeto de discordia, el Polígono Industrial José Díaz, es resultado de una promoción del año 2006 aún sin finalizar. Uno de los socios de la promotora se muestra comprensivo con los vecinos, pero indica a este periódico que al no estar entregada la promoción al Ayuntamiento, «no es su obligación que aquello esté iluminado».

«La planificación urbanística de la zona no es de sentido común. Se mezclan parcelas para viviendas entre otras de uso industrial y esto también nos incomoda a nosotros», señala este empresario, que también es dueño de distintas parcelas. «Ya invertimos en el alumbrado y fuimos víctimas de robo y actos vandálicos. Volvimos a hacer una inversión y sufrimos los mismos actos», relata.

Este propietario también apunta que entre sus intenciones está que haya buena iluminación: «al fin y al cabo lo que queremos es vender parcelas, pero no nos pueden cargar la responsabilidad a nosotros».

Cuando cae el sol, los focos de unas pistas de pádel destacan en lo que prácticamente es un descampado. Usuarios de estas pistas también destacan la sensación de inseguridad: «mis hijos hacen deporte aquí y siempre los traigo en coche porque tengo miedo de que les pudiese pasar algo en el camino», relata una madre.

Actuaciones del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento se incide en que el Polígono José Díaz se encuentra sin iluminación al no estar recepcionado «y no podemos realizar ningún tipo de actuación» que tras los robos de cableado sería «importante». No obstante, el Consistorio organizó una reunión el pasado 20 de diciembre con vecinos de la zona para abordar el asunto y durante las últimas dos semanas se ha estado trabajando en la calle Camino de Salteras para instalar 9 puntos de luz, de los cuales 6 son farolas tradicionales y 3 columnas de 9 metros de altura.

La calle Camino de Salteras ha estado de obras durante las fiestas para instalar alumbrado -A.O

Fuera del perímetro de José Díaz existen naves más antiguas (entorno a la calle de las Ánimas y Camino Albocardo), más cercanas al núcleo urbano y algunas ocupadas desde los años 80, desde las que se indica a este periódico que la falta de iluminación de la zona viene de muchos años atrás.

Una de las promociones de viviendas, también inacabada, es otro de los focos de conflicto con el Ayuntamiento. Fueron ocupadas hace meses y negocian con el Ayuntamiento unas condiciones mínimas de habitabildad. Otra situación compleja de difícil encaje legal.