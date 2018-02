Sucesos La intervención policial bajo amenaza de muerte en el barrio de Cerro Blanco de Dos Hermanas Resultaron heridos dos policías nacionales y se detuvo a varias personas

ÁLVARO GARCÍA

El barrio de Cerro Blanco en Dos Hermanas es uno de los más peligrosos de Sevilla y posiblemente de gran parte de España. Una zona en la que algunos se piensan que están por encima de la ley y donde la Policía está intentando doblegar a las bandas organizadas que se afincan allí.

El pasado lunes una patrulla de la Policía Nacional de Dos Hermanas tuvo una de las intervenciones más tensas que se recuerdan en los últimos meses. Conducían su vehículo cuando observaron a un individuo que se encontraba en busca y captura. En ese momento fueron a detenerlo y cuando el delincuente se percató comenzó una huida por el citado barrio.

Los agentes no tardaron en alcanzarle y reducirlo, pero en ese momento gran parte de barrio de Cerro Blanco se les echó encima para intentar que no detuvieran al sospechoso. Fueron momentos muy tensos en los que los agentes pudieron marcharse y soltar al detenido, pero no lo hicieron. Rápidamente pidieron ayuda por radio y se protegieron.

«Los minutos se hacían eternos, pero nuestra determinación era total.Además de amenazarnos de muerte y agredirnos, podíamos observar el odio en sus caras, mientras volaban objetos cerca de nosotros», detallan los agentes en un portal de la Policía.

Los agentes aguantaban como podían mientras esperaban los refuerzos. «De lejos se escuchaba esa maravillosa luz azul y sirena policial, que en forma de Ángel vienen a ayudar a sus compañeros», relatan. En ese momento se disolvió a la muchedumbre mientras los agentes consiguieron detener al delincuente buscado por la justicia por multitud de causas. Esta vez ganaron los buenos.

Tras la intervención los dos agentes resultaron heridos, pero «orgullosos» de lo que habían conseguido en un barrio en el que pocos se atreven a entrar y en el que las armas se mueven por las calles. De hecho, ha habido varios tiroteos en el último año.

Es importante señalar que además del detenido, la Policía Nacional consiguió atrapar a todos los implicados en las agresiones a los agentes a los que se pudieron reconocer.